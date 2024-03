Universidad Católica no ha vivido un buen año y sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador, aunque está podría tener pronto su final. Tiago Nunes toma ventaja para ponerse el buzo de los Cruzados y acá te contamos la trayectoria del DT.

El ambiente no es bueno en San Carlos de Apoquindo. En la última jornada, el equipo no pudo con Audax Italiano y se debió conformar con un pálido empate sin goles. Con Rodrigo Valenzuela como DT interino, no han podido mejorar y necesitan con urgencia la llegada del entrenador que tomará la posta dejada por Nicolás Núñez. Ahora todos los caminos apuntan a un entrenador que fue campeón de América.

¿Quién es Tiago Nunes, posible nuevo DT de U. Católica?

El entrenador brasileño tiene 44 años. A diferencia de la mayoría de los adiestradores, no tuvo trayectoria como futbolista y saltó directamente a la banca. Comenzó en varios clubes de menor categoría en su país, hasta que en 2017 le llegó una oportunidad como el DT del equipo juvenil de Athletico Paranense.

En 2018 tras la salida de Fernando Diniz, Nunes fue elegido como el nuevo entrenador del primer equipo y no lo desaprovechó. Ese mismo año fue campeón de la Copa Sudamericana luego de derrotar en la final a Junior de Barranquilla. Además, sumó también la Suruga Bank. En 2019 también conquistó la Copa de Brasil.

En 2020 dejó Curitiba y arribó a Corinthians, uno de los más grandes del Brasileira. Claro que la experiencia no fue buena y terminó siendo despedido luego de 26 partidos. Gremio y Ceará fueron sus siguientes estaciones hasta en 2023 llegar a Sporting Cristal de Perú. Con los Cerveceros hizo una buena campaña, aunque no ganó el título y decidió regresar al país de la samba.

En su regreso a Brasil, se hizo cargo de Botafogo en el tramo final del torneo 2023, cuando el equipo arrastraba una serie de malos resultados, aunque no pudo dar vuelta la tendencia y quedó sin el título, finalizando en el 5° lugar. Este 2024 arrancó con malas presentaciones y fue despedido en febrero, en su última experiencia en la banca.

A una firma

De acuerdo a Dsports, el brasileño está a una sola firma de llegar a Universidad Católica. Tras la caída del arribo de Gabriel Milito, Nunes se puso en delantera para ser el reemplazante de Núñez. Los Cruzados enfrentan Unión La Calera este viernes 22 de marzo, donde el campeón de la Sudamericana podría ya estar viendo el partido como el nuevo DT.