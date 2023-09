Si bien el presente de Universidad Católica no convence, este fin de semana al menos consiguió ganar a Magallanes y con eso afirmarse en la tabla del Campeonato Nacional. Los de Nicolás Núñez quedaron séptimos, en plena zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Pero una de las cosas, además de la irregularidad, que ha llamado la atención del ciclo de Nicolás Núñez, hasta ahora, es la aparición de jóvenes valores de la cantera que están cambiando la mano de un equipo que a principios de temporada aparecía como exageradamente veterano.

El último en aparecer fue Juan Francisco Rossel. El mediocampista de solo 18 años jugó este domingo su segundo partido oficial con el primer equipo de la UC, entrando a los 72 minutos por Clemente Montes. Y si bien no logró hacer demasiado, dejó maravillado a uno que sabe: Claudio Borghi.

El Bichi, en Radio Futuro, apuntó todas sus fichas hacia el jugador y sin guardarse nada, le declaró su amor por la técnica que posee. “Hay gente que le gustan los perros, ven perros y se enamoran, otros le pasan con los autos, o con los caballos. A mí me pasó ayer un amor a primera vista”, destacó.

“Elegante, rápido, porque para mí el fútbol es un arte. Me sorprendió. Hizo poquitas cosas, pero con una elegancia y una calidad…”, agregó. Tengo entendido que tiene papá chileno, mamá ecuatoriana. Hay que tener cuidado que no lo robe la selección, pero ojalá no me equivoque”, anticipó.

“Quedé un poquito enamorado y ojalá lo pueda ver más para enamorarme del todo”, destacó el Bichi, poniéndole ahora la presión a Rossel de destacar y también a Nicolás Núñez de que lo siga poniendo en el primer equipo. Ya, con este, si se suma el amistoso contra River, jugó su segundo partido seguido.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

Universidad Católica ahora se prepara para jugar el Clásico ante Colo Colo. Ambos equipos se verán las caras en el Estadio Monumental el próximo domingo 1 de octubre a las 15 horas. Será un duelo vital para la UC, que buscará vengar ante el Cacique la eliminación de Copa Chile.

¿Cuántos partidos ha dirigido Nicolás Núñez a la UC?

Por ahora, Nicolás Núñez tiene nueve partidos como DT de la UC. Por ahora, el ciclo suma dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas, alcanzando así un 37% de rendimiento. El equipo cruzado tiene como gran objetivo el alcanzar copas internacionales para el 2024.