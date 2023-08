La victoria de Universidad Católica por 2-1 ante Ñublense, fue un partido bastante acontecido, por la fractura de Eugenio Mena, los incidentes en las tribunas, y por si faltaba algo, Patricio Rubio protagoniza nueva polémica.

Luego de anotar su penal en el minuto 108, el delantero utiliza su mano izquierda para levantar sus dedos índice y anular, en señal de tratar como segundones a los hinchas cruzados.

El gesto de Pato Rubio no pasó desapercibido, sobre todo entre los hinchas de la UC, y especialmente en un histórico de la institución, como Mario Lepe, quien respondió a este acto del jugador de Ñublense.

¿Qué dijo Mario Lepe por gesto de Rubio a la UC?

En conversación con Bolavip Chile, el máximo ídolo de Los Cruzados parte señalando que “no se le puede pedir mucho de una persona que no tiene dos dedos de frente. Estamos hablando que también tenemos que ir mejorando intelectualmente, porque este tipo de cosas hace que critiquen al futbolista y eso ha ido cambiando”.

En esa línea, Lepe agrega que “siempre nos falta que a las personas que tiene poca educación o que no han aprendido, porque Pato Rubio es una persona de edad y está entrando a su última etapa futbolística, si no ha aprendido nada, para adelante se le espera un futuro no formado”.

Finalmente, el ex capitán de la UC puntualiza que “yo digo que eso está mal, no puede ser y es falta de educación. Uno tiene que aprender de las cosas que ha hecho y de los errores de lo demás, falta mucha educación y tenemos que inculcarle eso a los más chicos“.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

La UC será la encargada de abrir la 23° fecha del Campeonato Nacional, este jueves 31 de agosto, cuando visite a Unión Española en el Estadio Santa Laura, a partir de las 20:00 horas.