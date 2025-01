Gary Medel se transformó en el flamante refuerzo de Universidad Católica para este 2025. El Bicampeón de América finalmente retornó al club de sus amores y tras 16 años volverá a vestir la camiseta cruzada.

Sin embargo, la llegada del Pitbull generó un nuevo problema en el camarín del elenco de San Carlos de Apoquindo. Es que al mismo tiempo que llegaba Medel, la dirigencia cruzada definía la salida de Alfonso Parot. El central zurdo no llegó a acuerdo y finalmente no renovó su vínculo con el cuadro formador.

ver también Nicolás Castillo y hasta el Presidente Boric estallan por caso Alfonso Parot: "A los de casa..."

“El club me ofreció continuidad a cambio de una baja considerable en mi sueldo. a finales de este año, Universidad Católica me vuelve a ofrecer continuidad, con la salvedad de aceptar, nuevamente, una considerable rebaja de sueldo (…) Sin embargo, al momento de aceptar las condiciones ofrecidas, el club me señala que la oferta ya no estaba sobre la mesa y que me comunicaban mi irrevocable salida”, confesó Parot en sus redes sociales.

Anuncio de su partida que molestó hasta al presidente Gabriel Boric que en sus redes sociales lamentó la salida del referente cruzado. “Que triste lo que cuentas de las condiciones de tu salida, como hinchas esperamos que a los jugadores de la casa se les trate con respeto y consideración especial”, lamentó el mandatario.

Alfonso Parot dejó de ser jugador de Universidad Católica

Multicampeón reclama contra la UC por salida de Alfonso Parot

Está situación desató la molestia al interior de la UC. Incluso un multicampeón del club, y que también dejó la institución, lanzó un ácido comentario a la dirigencia cruzada.

Publicidad

Publicidad

ver también "Rebaja en mi sueldo y ahora la salida": Polémico despido a emblema de la UC en el día que llega Gary Medel

En esta ocasión César Pinares, a través de redes sociales también criticó el maltrato a los jugadores formados en casa y la poca disposición para mantenerlos en el club. “Qué lastima hermano que no respeten a la gente creada de casa que tanto entrego por los colores”, lanzó de entrada el campeón en 2019 y 2020 con la UC.

“Soy testigo de tu sacrificio por ganarte siempre un lugar en los titulares y querer tirar pa delante el barco. Te mando un abrazo poncho y siempre un gusto haber compartido camarín y cancha contigo”, cerró el volante creativo que también dejó a la UC al finalizar 2024.

El mensaje de Pinares por la salida de Alfonso Parot

Publicidad