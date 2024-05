Un partido aparte jugó Nicolás Castillo el sábado terminado el Clásico Universitario, donde su equipo, Universidad Católica, le ganó por 2-1 a Universidad de Chile.

Los gestos obscenos contra la barra de la U, los improperios dirigidos a Cristopher Toselli y sus burlas en redes sociales, marcaron la semana del polémico delantero de la UC.

Muchos han salido a criticar el accionar del ex seleccionado nacional y recién este jueves sale alguien a defender al delantero, porque el periodista Jorge Gómez, más conocido como Pelotazo, escribió una columna en Bolavip donde se pone del lado del número 30 de la franja.

Pelotazo defiende a Castillo

El comentarista en su análisis se dio el lujo de pedir que el Tribunal de Disciplina de la ANFP no castigue por mucho tiempo a Nicolás Castillo.

“Existe un Tribunal de Disciplina que castigará si lo cree necesario. Seguir hablando de Castillo, a esta altura, parece un acto de presión a ese ente para que dé un castigo ejemplificador”, comentó Gómez.

Nicolás Castillo y un polémico gesto.

Luego, fue más polémico: “de lo contrario, sólo hace pensar que existen medios de comunicación que gozan atacando a Universidad Católica. Porque cuando fueron campeones y luego bi, tri y tetracampeones, ustedes deben recordarlo… ¿cuánto tiempo le daban a la UC en los programas de radio, de televisión? Poco y en muchos casos cerraban las emisiones con diez minutos con suerte. Como si fuera el colista. A diferencia de lo que pasa con Colo Colo y Universidad de Chile”.

“No tengo pruebas, ni dudas que si quien hubiera ganado 2-1 con esos mismos goles hubiera sido el Cacique o los laicos se estaría hablando que Fernando Zampedri hizo uno de los mejores goles en la historia de la liga chilena, sino el mejor; y que Alexander Aravena tiene que ir a Copa América, con chances de titular, antes irse a Europa. ¿Y de Castillo? Qué importa Castillo. Tuvo un exabrupto, seguramente aprenderá y no lo volverá a hacer. ¿Quién no se ha calentado en una cancha? No exageremos. Ojalá el Tribunal no castigue el folclor del fútbol”, cerró Pelotazo.

