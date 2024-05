Jorge Valdivia aconseja a Nicolás Castillo con su propia experiencia: "No me gusta cuando se me recuerda por el Puerto Ordazo"

Habló uno que sabe de polémicas. Jorge Valdivia no se había referido a lo acontecido con Nicolás Castillo tras el Clásico Universitario, pero llegó el día en que tuvo que dar su opinión sobre el tema. El Mago se refirió a los gestos obscenos del jugador cruzado tras el duelo ante Universidad de Chile y aseguró que no los comparte.

Siendo parte del plantel de Los Tenores de Radio ADN, el ex futbolista dio su opinión sobre lo acontecido con Castillo y, para ello, dejó su propia vivencia como vara de comparación.

“Es una pena”, partió diciendo el Mago, quien aseguró que las actitudes del “Nico yo no las comparto”. “Lo tienen que recordar por los títulos, por los goles, no por estas actitudes”, resaltó.

Pero, lo sabemos, Jorge Valdivia no es un santo colgado de las murallas de una Iglesia. El ex jugador sabe que muchas de sus actitudes mientras era profesional cayeron en lo mismo por lo que se critica hoy al jugador de Universidad Católica.

Sacó al baile el Puerto Ordazo

Jorge Valdivia tiene un historial de polémicas que traspasan el ámbito futbolístico. No obstante, una de sus acciones más recordadas ocurrió en la Roja, el 5 de julio de 2007, cuando el Mago integraba el plantel que era parte de la Copa América de Venezuela.

En aquella ocasión, seis jugadores del plantel tuvieron un acto de indisciplina en el restaurant del hotel Mara Inn, donde se lanzaron comida mientras comían a las siete de la mañana, lanzaron inaceptables provocaciones al personal femenino del hotel (con ribetes de acoso sexual) y terminaron protagonizando un vergonzoso escándalo.

El Mago recordó aquellos terribles momentos vividos en Venezuela y los puso como ejemplo para aconsejar a Nicolás Castillo.

“No me gusta cuando se me recuerda por Puerto Ordaz y esas cosas, no me siento orgulloso, ni me gusta volver a verlas”, confesó Valdivia, quien añadió que le gustaría ser recordado por otras cosas.

Críticas directas

“Nico ya no es un niño, es grande, adulto tiene familia. Entonces no le hace bien a él, ni a la institución”, opinó el Mago, quien, además, resaltó que Castillo está jugando pese a haber estado cerca de la muerte.

“Está en la condición de que todo lo que tiene que ver con la pelota es positivo para él, porque estuvo a punto de perder la vida. Entonces debiese aprovechar de disfrutar y no caer en estas polémicas”, indicó el Mago.

“Además, tiene que saber que esto es un mal de los chilenos: siempre se termina apuntando más a las cosas negativas. Lo digo por experiencia propia y no solamente profesional, sino por mi vida privada”, concluyó.