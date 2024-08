Mauricio Isla habla de su error: "Muchos me dijeron que no volviera a U. Católica"

Mauricio Isla vive sus primeros días en Colo Colo y piensa lo que será su debut en el Superclásico. En su regreso a Chile, el Huaso se juramenta vivir una experiencia distinta a lo que fue Universidad Católica, donde estuvo menos de un año antes de irse abruptamente.

Ahora, el lateral derecho se sinceró con D Sports y se refirió a lo que fue el regreso a San Carlos de Apoquindo a mediados de 2022. Primero, confesó que “lo que me gritaban en el estadio no le daba importancia”, refiriéndose al cántico que hinchas le dedicaron sobre su exesposa.

Después, se hizo cargo de su error. “Siempre he sido crítico de que mi vuelta a Chile y cuando estuve en la Católica, fue mi responsabilidad y mi error. Ahora llego a Colo Colo, al equipo más popular de Chile, y ya sé las expectativas que hay en el país y qué pasa”, dijo.

“Cuando fui a Católica, tuve muchos compañeros de la selección que me dijeron: ‘No vuelvas, porque no te respetan, te tratan mal, saben esto, no hacen los mismos entrenamientos que tú estás adecuado'”, reveló después.

Mauricio Isla fue sincero sobre su amargo paso por U. Católica | Photosport

Mauricio Isla y su nuevo regreso a Chile

Con el antecedente de Universidad Católica en mente, Mauricio Isla hace buenos pronósticos de lo que será su tiempo en Colo Colo. Firmó contrato hasta junio de 2025, con la posibilidad de extender su vínculo por seis meses más si es que cumple con una determinada cantidad de minutos jugados.

“Siempre he dicho que no me siento líder, que no me gusta hablar entre grupos, hay jugadores que nacen para eso y otros que no. Entonces, uno analiza y les recalqué a mi familia cuando volví: uno tiene derecho a equivocarse para no volver a hacer lo mismo más adelante”, concluyó.

