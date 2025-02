Uno de los equipos que ha quedado al debe en el arranque de la temporada 2025 es Universidad Católica, que en la segunda fecha ya perdió su invicto en la Liga de Primera.

Los cruzados cayeron este sábado ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por un apretado 1-0 gracias al gol de Nicolás Johansen.

El equipo de Tiago Nunes mostró serias falencias ante los Piratas, sobre todo en ofensiva, porque pese al regreso a la titularidad de Fernando Zampedri no se creó situaciones claras de gol.

ver también Tiago Nunes saca su furia por el “síndrome de la U” que atormenta a la UC: “No tenemos casa”

El incómodo momento de Manuel de Tezanos Pinto con la UC

El encargado de comentar el partido entre Coquimbo Unido y Universidad Católica para TNT Sports fue Manuel de Tezanos Pinto, quien contó que vivió un tenso momento tras el encuentro.

El periodista reveló en su programa Balong que le tocó viajar de regreso a Santiago con el plantel de la UC, situación que no fue para nada agradable.

Universidad Católica cayó ante Coquimbo Unido en el norte. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Me devolví con el plantel de la UC. Incómodo, incómodo, sobre todo cruzarse con Jader. Me topé de cerca más de las veces que quisiera con Jader y con Arancibia, fue incómodo”, dijo el comentarista.

“Me da pena, pobrecitos, no es culpa de ellos, pero yo no puedo decir que son buenos“, cerró la historia Manoel.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad Católica vs Deportes Iquique por la Liga de Primera?

El partido entre Universidad Católica y Deportes Iquique por la tercera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Santa Laura.

Publicidad

Publicidad