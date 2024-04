La denuncia contra Nicolás Castillo por agredir a un entrenador de Universidad de Chile sumó su último capítulo. La jueza de turno suspendió la investigación contra el futbolista de Universidad Católica, quien en consecuencia quedó con prohibición de acercarse a la víctima y deberá pagar por los daños ocasionados.

¿Y cuáles son esos daños? Refieren a la camiseta de Isaac Arévalo, entrenador de la U cestera, que terminó rota después del altercado en San Carlos de Apoquindo. Según reveló Radio Biobío, el monto que deberá pagar Castillo por jalar de la polera y romperla es de 15 mil pesos.

Arévalo había asistido al complejo de la UC en diciembre del año pasado para dirigir un partido de basquetbol de la U. Ahí fue increpado por Castillo, quien le dijo que se quitara su indumentaria de trabajo. “Sácate esa camiseta o te saco la chucha, madre culia“, le habría dicho.

“De un momento a otro da vuelta el auto, yo ya lo había pasado y se pone al lado mío y se baja. Me dijo ‘ya, agarrémonos a combos altiro’. No dejé que me golpeara, pero él va y me tira la polera del costado del cuello hacia abajo, la jala entera y la rompe”, denunció el DT en ese entonces.

De acuerdo a la misma radioemisora, la Fiscalía había ofrecido la suspensión condicional del procedimiento contra Castillo a cambio de que el futbolista pagara 150 mil pesos y quedara con prohibición de acercarse. Pero el abogado querellante se negó a esta medida.

Por parte de Arévalo, se solicitó la reformalización de Castillo bajo la ley “Estadio Seguro” y la indemnización de cinco millones de pesos. Finalmente, el Tribunal optó por la suspensión con la condición de que el delantero de la UC pague solo los daños y no se acerque a la víctima.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.