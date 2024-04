La denuncia contra Nicolás Castillo por un altercado con un funcionario de Universidad de Chile sumó un nuevo, y al parecer definitivo, capítulo. El delantero, acusado de agresión por el DT de básquetbol de la U en diciembre de 2023, pagará por los daños que ocasionó.

Según información de Radio Biobío, Castillo e Isaac Arévalo tuvieron un cara a cara este miércoles 17 de abril en el Centro de Justicia de Santiago. Antes, en la audiencia de formalización, no habían alcanzado un acuerdo en la querella presentada por el entrenador de la U cestera.

Ahí, la jueza de turno decretó la suspensión de la investigación en contra del futbolista de la UC, quien quedó con prohibición de acercarse a Arévalo de manera continua y se comprometió a pagar los daños ocasionados. En específico, estos refieren a una polera del DT que fue rota en el altercado.

La denuncia contra Nicolás Castillo

En diciembre de 2023, Arévalo acusó que mientras ingresaba a San Carlos de Apoquindo para dirigir un partido de básquet de la U, fue increpado por Castillo, quien le dijo que se quitara su indumentaria de trabajo. “Sácate esa camiseta o te saco la chucha, madre culia“, le habría dicho.

“De un momento a otro da vuelta el auto, yo ya lo había pasado y se pone al lado mío y se baja. Me dijo ‘ya, agarrémonos a combos altiro’. No dejé que me golpeara, pero él va y me tira la polera del costado del cuello hacia abajo, la jala entera y la rompe”, denunció el DT en ese entonces.

Castillo, por su lado, pidió disculpas públicas poco después. “Sé que no estuvo bien lo que hice y lamento lo sucedido: respondí a provocaciones que pudieron evitarse, pero eso no me quita responsabilidad en el hecho”, escribió el 31 de diciembre en sus redes.

