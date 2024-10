La UC debe afinar algunos detalles para jugar ante la U de Chile la edición 199 del Clásico Universitario. Un partido que no sólo enfrenta una rivalidad histórica. También llega justo en plena lucha por el título, donde los azules tienen dos puntos de desventaja con respecto de Colo Colo.

Por si eso fuera poco, en Universidad Católica tienen otro tema que ha disparado las expectativas de los fanáticos y fanáticas: el récord de Fernando Zampedri, quien en caso de anotar un gol más, quedará como máximo artillero de la institución, por delante de Rodrigo Barrera.

De todo eso y un poco más habló Sebastián Pérez, quien será el arquero titular ante el Romántico Viajero. El Zanahoria tiene clarísimo el panorama que representa este partido. Y fue consultado por si el gran objetivo de los Cruzados es bajar a su acérrimo rival de la pelea por ganar el Campeonato Nacional 2024.

Zanahoria Pérez jugará ante U de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Es más el morbo que se genera en el ambiente del fútbol. Queremos ganar obviamente porque es un clásico. Por nosotros, nuestra gente. Y obviamente para dar un paso y quedarnos con el tercer puesto y asegurar la Copa Libertadores”, manifestó el portero viñamarino, quien una vez más estará por sobre Thomas Gillier en la Católica.

Zanahoria Pérez desea que gane la UC a la U y Zampedri rompa el récord en el Clásico Universitario

El Zanahoria Pérez sabe que la UC se acercará al gran objetivo trazado para esta temporada si vence a la U en el Clásico Universitario 199. Asegurar un boleto para la siguiente edición de la Copa Libertadores es perentorio para el club. Otra campaña más sin competencias internacionales sería una tragedia para las arcas de Cruzados SADP.

De todo están conscientes en el plantel que dirige el brasileño Tiago Nunes. El triunfo ante los azules es mucho más relevante que si anota o no el capitán del equipo. Así al menos lo dejó ver el Zanahoria. “Dios quiera que Fernando pueda lograr el récord, sería muy lindo”, expuso Sebastián Pérez.

Fernando Zampedri festejó así su chilena ante la U en la primera rueda. (Pepe Alvújar/Photosport).

“Lo he visto muy tranquilo, hay una mayor expectación por ser el clásico. Ojalá lo logre ahora. Si no, con un triunfo seremos todos felices”, sentenció el golero, quien en la temporada anterior militó a préstamo en la Unión Española y recién luego de que Católica cumplió la reglamentación de minutaje Sub 21, tomó la titularidad en la portería.

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario 199 del fútbol chileno?

El Clásico Universitario 199 del fútbol chileno tendrá como local a Universidad Católica y visitante a la Universidad de Chile. Se disputará en el estadio Santa Laura el sábado 19 de octubre a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental.

Así va la UC en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad Católica se ubica en el 3° puesto de la tabla en el Campeonato Nacional 2024 a falta de tres partidos por jugar.