La definición del Campeonato Nacional está que arde y Universidad de Chile sigue siendo el líder del torneo, ahora con un punto de ventaja sobre Colo Colo.

Los albos le metieron presión a la U este domingo, tras vencer a Huachipato en un duelo pendiente, y todavía tienen un partido menos, porque recién se pondrán al día este miércoles frente a Unión La Calera.

Los azules vienen de vencer a Coquimbo Unido y avanzar en la Copa Chile, pero ahora se volverán a concentran en el torneo, donde este sábado tienen un esperado Clásico Universitario ante Universidad Católica.

Gustavo Álvarez habla de la “revancha” con la UC

Universidad de Chile perdió el invicto de la temporada 2024 en la primera rueda ante la UC, gracias a la recordada chilena de Fernando Zampedri que enmudeció el estadio Nacional.

El entrenador de la U, Gustavo Álvarez, sabe de la importancia del partido del sábado, es por ello que declaró tras la victoria ante Coquimbo que tiene sed de revancha.

Fernando Zampedri y la chilena con la que la UC le ganó a la U. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“Tenemos que ganar los tres partidos nosotros. Es una buena oportunidad para la revancha. Es un buen equipo, tiene un buen entrenador, por algo está en la posición de la tabla en la que está, así que nos toca enfrentarnos nuevamente”, dijo el argentino.

“Veo todos los equipos de la liga por igual, me gusta ver fútbol, pero no presto atención más allá del próximo rival, la verdad que me enfoco mucho hasta aquí en Coquimbo y a partir de mañana en la Universidad Católica”, agregó.

Por último, habló de la cerrada lucha por el título entre la U y Colo Colo, a falta de poco para el cierre del Campeonato Nacional.

“Vamos partido a partido, nosotros ahora tenemos que ganar los tres partidos del Campeonato Nacional y después jugar la final y ganarla”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad Católica ante Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile se jugará este sábado 19 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Santa Laura.