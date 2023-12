La UC apunta a tener un mercado para la temporada 2024 con mucha actividad: ya confirmó las salidas de Byron Nieto y también la de Nicolás Peranic, quien fue oficializado como refuerzo de O’Higgins de Rancagua. Antes de terminar el Campeonato Nacional 2023, había ratificado el adiós del colombiano Brayan Rovira.

Con el término del préstamo del volante cafetalero, la zona media del plantel adiestrado por Nicolás Núñez quedó con muy pocas variantes. También había quedado corto de alternativas en el costado derecho: Mauricio Isla salió del club y fichó por Independiente de Avellaneda. Y Branco Ampuero terminó como lateral en ese sector. Guillermo Burdisso fue otro que dijo adiós.

Además del torneo local y la Copa Chile, la campaña venidera de los Cruzados también incluye una participación en la Copa Sudamericana. Y habrá dificultades para materializar todos los refuerzos. “No sé si la palabra es austeridad”, respondió José María Buljubasich cuando le consultaron por la postura del club en la ventana de traspasos.

“La palabra es ajustarse a lo que se puede hacer”, agregó el Tati. Por estos días, la UC avanza en la contratación de Nicolás Fernández, carrilero formado en Audax Italiano. Por cierto, el Tati explicó los motivos que tendrán a la institución con el cinturón más apretado que de costumbre.

Ante eso, dijo que “cuando uno pasa por procesos de años buenos, a veces es más fácil mantenerse. Y cuando entras en un proceso de años no tan positivos, como pueden haber sido los últimos dos, hay que hacer las salidas de buena manera. Hay que hacer una parte progresiva”, aseguró el otrora golero, quien firmó el récord de imbatibilidad en la primera división del fútbol chileno que perdura hasta hoy.

Las tareas de la UC en el mercado para 2024: varios refuerzos y sacarse de encima a dos extranjeros no considerados

En la UC saben que el mercado para 2024 no será muy sencillo. “El año que viene sí tendremos que ajustarnos al presupuesto, pero eso no quita que podemos armar un plantel competitivo”, lanzó José María Buljubasich. De hecho, el ex portero de Rosario Central usó el ejemplo de Fernando Zampedri, quien precisamente llegó a San Carlos de Apoquindo desde el cuadro Canalla.

Una petición expresa de Ariel Holan y la gestión de la UC provocaron el arribo del Toro a la precordillera. “Muchas veces los hinchas, y los entiendo perfectamente no es una crítica, esperan un jugador de renombre, que les llene los ojos desde el primer día. Pero cuando uno mira la historia, muchos jugadores que vinieron y triunfaron no fueron esos”, apuntó el Tati.

“A lo mejor muchos hinchas los criticaron de entrada. Tenemos que ser consistentes y sólidos en armar un buen plantel. Por decir un ejemplo, cuando Fernando Zampedri llegó llevaba ocho meses sin jugar. Quizá no era ideal traerlo. Y sin embargo fue cuatro veces seguidas goleador. Así como él, hay muchos jugadores que llegaron sin un momento espectacular y acá triunfaron”, fue la defensa de Buljubasich.

Y no se quedó ahí. “Tenemos la obligación de armar un plantel competitivo internamente. Eso nos faltó este año por la cantidad de jugadores. Y a partir de ahí, seguramente seremos un equipo competitivo a nivel local”, sentenció. Aunque también está consciente de que tendrá que resolver las situaciones de dos jugadores extranjeros sin espacio: Franco di Santo y Nehuén Paz.

Liberar las plazas extranjeras de Di Santo y Paz, otra tarea de la UC

Al parecer no será un trabajo para nada sencillo. Nehuén Paz firmó un contrato de cuatro temporadas en la Universidad Católica. Pero en la campaña anterior ni siquiera estuvo inscrito. Por su parte, Franco di Santo tiene un año más de vínculo, aunque Nicolás Núñez ya dio luces de no tenerlo adelante en la consideración.

“Se tiene que presentar a la pretemporada y en función de lo que vaya viendo, conversaremos si va a seguir con nosotros. Lo veremos en función de lo que visualice de participación y este cambio de esquema. Volveremos a jugar con un 4-3-3, va a haber un solo delantero centro”, aseguró José María Buljubasich. Una manera de mostrarle la puerta de salida al mendocino ex Audax Italiano, quien aparece como carta para volver a los itálicos.

Pero así como hubo un claro mensaje, también hubo una alerta elocuente. No todo depende de la Católica. “Son dos casos parecidos, pero con matices distintos. Nehuén fue damnificado en este sentido por los cambios de entrenadores. Creemos que con todo lo que pasó, es bueno buscar una salida. Lo conversamos con él. Veremos si se da, pero indudablemente tiene contrato con nosotros” apuntó el Tati. Su ligazón con la UC termina en diciembre de 2025.

“Tenemos que guardar ese cupo de extranjero hasta que se resuelva. En el tema de Franco va por una conformación nueva del plantel, pero en caso de que no haya nada para hacer, ellos son jugadores nuestros. Y están dentro de la conformación. Eso irá en detrimento de algunos extranjeros que pueden llegar”, sentenció el Gerente Deportivo de Cruzados SADP.

