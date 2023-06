Universidad Católica anunció este pasado lunes la contratación del joven delantero de 20 años y 1,90 m de altura, Ousman Touray. El delantero nacido en Estados Unidos se crio en Gambia, para luego partir de África y regresar al país norteamericano.

Ousman Touray arribó a la UC en febrero de este año por medio de una app de scouting (B-Talent Star), a prueba en el fútbol joven de La Franja. En abril Touray fue inscrito en el plantel de proyección de la Católica y con goles se ganó su reciente primer contrato como profesional.

Sin embargo, Juan Cristóbal Guarello llama a los hinchas cruzados a no ilusionarse mucho con el espigado delantero.

“Es rápido como Usain Bolt, pero más tronco que Steffan Pino, el que jugaba en Magallanes y Melipilla”, dijo Guarello en su programa de YouTube, La Hora de King Kong.

El periodista sentenció que “es un gringo velocísimo pero con menos técnica que Pino. Me lo acaba de decir un tipo que lo estaba sondeando para un equipo europeo. Me dicen que es muy rápido, pero patitas redondas. No se ilusionen muchachos, no se vuelvan locos”.

Según detalla PuntoCruzado, Ousman Touray disputó 10 de 11 partidos posibles con el plantel de proyección de la Católica. En 7 duelos fue titular y marcó 4 goles.