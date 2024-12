Universidad Católica se adelanta en el mercado de fichajes y este jueves presentó oficialmente a Jhojan Valencia. El colombiano llega proveniente del Austin FC para reforzar el mediocampo de Tiago Nunes.

El formado en Deportivo Cali llega a los cruzados con 28 años y tras un importante paso por la MLS. Su traspaso costó 1,36 millones de euros y es uno de los más caros del fútbol colombiano.

Sin embargo, este 2025 decidió dar un nuevo giro a su carrera y aceptó el desafío de venir a la UC para pelear por la Copa Sudamericana. “Llegué a un grande del fútbol chileno. Soy un volante agresivo en la marca, que recupera muchos balones, que le gusta filtrar pelotas, hacer varios cambios de frente”, recalcó Valencia en su presentación.

Elogios para el fútbol chileno

Pero lo que más llamó la atención de Valencia fue que apuntó a que el fútbol chileno está sobre el nivel esperado y hasta supera a la Major League Soccer. “No digo que en la MLS no se compita, pero el fútbol chileno es un poco más competitivo. Los equipos chilenos siempre están peleando torneos internacionales y eso me motivó”, expresó.

Incluso habló que esta llegada a la Chilean Premier League además le servirá de trampolín para estar en las convocatorias de la selección de Colombia.

“Acá jugamos más con el talento. La selección siempre es un sueño. También me motivó venir acá porque tendré más exposición para el profe. Quiero competir en un torneo internacional y porqué no, ser llamado”, sentenció.