La imagen de un Estadio Santa Laura vacío para el partido entre Universidad Católica y Colo Colo por Copa Chile, provocó que el presidente de Cruzados, Juan Tagle, lanzara una propuesta para evitar que se repita esta situación.

“El fútbol chileno no puede seguir jugándose sin público, menos un clásico. El daño es tremendo”, escribió el directivo en Twitter, para plantear su idea de que “esa sanción debe aplicarse a casos en que los clubes no cumplan con las normas de seguridad acordadas, no por situaciones fuera de su control”.

Esta propuesta de Juan Tagle encontró la aprobación de históricos de la UC, quienes en diálogo con RedGol fueron enfáticos en exigir que “vuelva el público a los estadios ya”.

¿Qué dicen históricos de la UC por propuesta de Juan Tagle?

Es el caso de Miguel Ángel Neira, multicampeón con los cruzados que no dudó un instante en afirmar que “no puede haber nunca más un partido de fútbol sin gente“.

“Aunque estén los clubes castigados por ese tema, que les levanten el castigo y permitan que la gente vuelva a la cancha“, sentencia el histórico de la UC, que entrega un particular motivo para aprobar la propuesta de Juan Tagle.

“Además de que los futbolistas son malos, sin público se ven más malos todavía. No hay ruido, no hay nada, se escuchan las imbecilidades que hablan los entrenadores, entonces, ojalá que el público vuelva ahora ya”, asegura Neira.

¿Están de acuerdo los históricos de la UC con pedido de Juan Tagle?

Por su parte, otra leyenda cruzada como Jorge Aravena si bien da el visto bueno al pedido de Cruzados, espera que las autoridades se cuadren y que “los delincuentes vayan a la cárcel”.

“El fútbol está siendo ‘termina el partido y hay que salir arrancando’, no se puede ir con los hijos, entonces, la gente que va a ver y disfrutar del fútbol, que goce o sufre dependiendo del resultado, que vayan, pero los delincuentes, en la cárcel, sino esto no tiene arreglo”, asevera el histórico de la UC.

En esa línea, el Mortero pide intervención de “autoridades superiores” como ocurrió en Inglaterra con los hooligans, pues a su juicio “esto tiene que pasar, porque no puede ser que un espectáculo deportivo se convierta en un espectáculo de delincuentes“.