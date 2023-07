Nicolás Núñez fue anunciado como nuevo entrenador de Universidad Católica este lunes. A poco más de dos meses de su salida de Magallanes, el DT asumió un nuevo desafío en el club donde se formó como futbolista. Firmó contrato hasta diciembre del 2024.

Sin embargo, la opinión en general está bien dividida respecto a su llegada. Pese a ser campeón de Primera B, Copa Chile y Supercopa con el Manojito de Claveles, no todos consideran que tiene un currículum suficiente para asumir en la UC.

Algunos no lo quieren…

Óscar Linh habló con RedGol y aseguró que considera que a Núñez “la campaña lo avala. Pero personalmente yo hubiera esperado otro rato, para elegir con tiempo. Creo que con el equipo que tiene no va a poder mejorar mucho; no sé, yo creo que tiene un fútbol que no le va a acomodar a los jugadores de Católica”.

René Valenzuela lo secundó. En sus palabras, aseguró que “ojalá que le vaya bien. A mí no me parece con tanto currículum para hacerse cargo de un equipo que tiene que estar en los primeros lugares. Y Nico Nuñez, no sé, con la campaña de Magallanes, lo despidieron”.

“Cuando a un técnico lo despiden es porque no tuvo éxito. Ojalá que le vaya bien, pero a mí parecer no es el hombre indicado”, agregó el otrora campeón con la UC en 1984.

Otros lo elogian

Jorge ‘Coke’ Contreras, por su parte, aprueba la llegada de Nicolás Núñez a los Cruzados. Según él, su arribo a la UC “es una gran oportunidad para él de poder intentar abrirse paso en esto del fútbol, en lo que es ser técnico. Porque aquí en Chile no es fácil ser técnico y mantenerse”.

“Ojalá le vaya todo bien, ya demostró con un equipo como Magallanes un rendimiento muy atractivo, sobre todo para los que nos gusta el fútbol. Es un equipo que jugaba muy bien, lo que pasa es que después vino la situación de los resultados, lo que pasa siempre, y no lo pudieron mantener”, agregó.

“Ahora vuelve a un lugar donde él se formó, donde tuvo muchas vivencias importantes, pero con una responsabilidad que es muy especial. Ojalá él sepa llevar el buque de la mejor manera. Que lógicamente lleve a cabo toda su experiencia, a pesar de que él es joven, todo su conocimiento y le pueda sacar rendimiento a la Católica”, sentenció.

El estreno de Núñez en la banca de la UC como reemplazante de Ariel Holan será el próximo sábado 29 de julio. Ese día, el equipo de la Franja visitará El Salvador para enfrentar a Cobresal, por la fecha 19 del Campeonato Nacional, desde las 15:00 horas.