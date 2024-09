No hay programa de La Hora de King Kong que no de lo suficiente como para hacer una nota periodística. De hecho, generalmente, se pueden sacar varias cosas sobre lo que dice Juan Cristóbal Guarello.

En esta ocasión, si bien se tocaron diversos temas, uno de los que llamó la atención fue el de Universidad Católica. Guarello criticó la localía del cuadro cruzado en La Florida.

Esto, principalmente, porque para el periodista es una “tontería” que el cuadro de la precordillera elija un escenario con pasto sintético, teniendo la posibilidad de no hacerlo.

Juan Cristóbal Guarello revisaba uno por uno los partidos de la próxima fecha del Campeonato Nacional, cuando se topó con el duelo entre Universidad Católica y Deportes Copiapó.

Guarello le tira la caballería encima a la UC

Para Juan Cristóbal Guarello es inexplicable que un equipo de la categoría de Católica se resigne a hacer de local en un estadio cuya cancha es absolutamente sintética.

“Yo sé que Tagle me odia. ¡Y qué bueno que me odia! Porque, Católica no puede jugar en sintético. Un equipo grande no puede jugar en ese tipo de cancha”, enfatizó JCG.

“¡Cómo va a ser lo mismo que el pasto natural! Lleva a las cabras a pastar al sintético. De veras que la FIFA hace los mundiales en canchas sintéticas…”, siguió el comunicador, que de pasadita le tiró las orejas a los dirigentes cruzados por la mala gestión en estos últimos años.

“Católica perdió mucha plata en troncos estos últimos años. La cantidad de muertos que trajeron Buljubasich, Paulucci, Holand y ahora el brasuca, que trajo un par de fantasmas… Felicevich y la cantidad de cadáveres que tiró para allá. Sin eso, ¡les hubiera salido más barato el estadio!”, cerró un polémico Juan Cristóbal Guarello.