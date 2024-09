No da pie con bola. La Selección Chilena de Ricardo Gareca sigue siendo tema de conversación, luego de que el Tigre hablase con el programa argentino La Mesa del Fútbol, sobre sus sensanciones en Chile.

El DT de la Roja aseguró que no lo está pasando bien en lo profesional, aunque aseguró que se siente cómodo en el país y que la gente lo ha tratado muy bien desde su llegada.

“En lo personal, sí la estoy pasando bien, porque me tratan bien. Chile es un gran país, muy formal, tengo todas comodidades para yo pasarla bien. Deportivamente por supuesto que no, porque no se han dado los resultados en el comienzo de las eliminatorias. En ese aspecto, no la estoy pasando bien”, aseguró.

En base a eso, Juan Cristóbal Guarello, uno de los periodistas más ácidos del acontecer nacional, analizó las palabras del Tigre y aprovechó de repasarlo con un par de argumentos.

Juan Cristóbal Guarello le pone los puntos sobre las “íes” a Gareca

En la Hora de King Kong sobran las palabras de sinceridad dolorosa. Juan Cristóbal Guarello tiene la capacidad de dar su opinión, respetuosa, pero sin pelos en la lengua.

“Hay una cosa muy loca de Gareca: ¿Por qué siempre habla con medios argentinos? Si yo pido una entrevista con él, no me la dan”, partió diciendo el periodista, quién luego se preguntó: “¿Entrenador de qué selección es?”.

“Yo lo que no entiendo es por qué sigue citando a jugadores y poniéndolos de titular que en los partidos por los puntos no le han funcionado. Vuelve a aparecer Dávila, vuelve a ser titular Osorio”, analizó Guarello, quien después hizo una confesión.

“Nadie quiere echar a Gareca. Pero si insiste en jugar así, no le va a ir bien y se va a echar solo. Si insiste con los mismos nombres, la misma fórmula y el mismo sistema… porque, si no le pudiste ganar a Venezuela con ese esquema, ¿por qué le vas a ganar a Brasil?”, sentenció, rotundo.

“A mí no me cae mal Gareca. No es un técnico que considere bandido, ni esos personajes oscuros que ha habido en el fútbol chileno. Pero ha tomado decisiones equivocadas y ha sido dogmático. Cuando el sistema no funciona, y pierdes hasta con Bolivia, tienes que cambiar. Esta no es una competencia de quién es el más cerrado de mente”, concluyó Guarello.