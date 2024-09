Ricardo Gareca llegó como el gran salvador de Chile, pero por ahora ha estado muy lejos de serlo. Las derrotas ante Argentina y Bolivia estiraron más la mala racha del Tigre al mando de la Roja en partidos oficiales, donde todavía no logra triunfos, lo que preocupa.

A pesar de que luego del papelón histórico ante la Verde días atrás dejó en claro que debe seguir luchando, el técnico finalmente sinceró su sentir. Fue con la prensa trasandina que el DT se refirió a su presente en nuestro país y reconoció que no lo está pasando nada de bien.

Ricardo Gareca reconoce que está sufriendo con el momento de Chile

La última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas complicó y mucho el proceso de Ricardo Gareca al mando de Chile. El Tigre sufrió dos derrotas que dejan a la Roja en el penúltimo lugar y cada vez más lejos del próximo Mundial, lo que ha quebrado su relación con los hinchas.

En conversación con el programa La Mesa del Fútbol, el DT reveló que está pasándolo mal tras las derrotas con Argentina y Bolivia. “En lo personal, sí la estoy pasando bien, porque me tratan bien. Chile es un gran país, muy formal, tengo todas comodidades para yo pasarla bien. Deportivamente por supuesto que no, porque no se han dado los resultados en el comienzo de las eliminatorias. En ese aspecto, no la estoy pasando bien”, lanzó.

Ricardo Gareca aseguró que su paso por Chile ha sido complicado, pero remarcó que no viene a revolucionar nada. Foto: Photosport.

De hecho, Ricardo Gareca se defendió con algo que ya se ha transformado en su escudo al señalar que no viene a realizar grandes cambios sino que sólo clasificar al Mundial. “Yo no estoy con ninguna idea de hacer un cambio generacional. Simplemente, voy convocando de acuerdo a lo que uno va viendo. No fui con ninguna intención en particular. La única intención que tratar de clasificar al Mundial, de ir encontrando el equipo y los resultados”.

Consultado por el proceso de nuestro país, el DT aseguró que “Chile está atravesando un momento donde necesita encontrar una selección bien competitiva, como lo fue durante algunos años atrás. Siempre Chile ha sido competitiva, lo que pasa es que las transiciones son importantes. Entonces, es volver a encontrarse y tener eso que le permita aspirar a estar en un mundial, ser protagonista en las competencias que les ha toca disputar”.

“Es un proceso que viene con dos mundiales que están fuera, lo que lleva con el tiempo, seguramente, a replantear algunas cosas no sólo futbolísticas, sino que también ver quienes son los jóvenes que se pueden sumar. Están en ese proceso”, complementó.

Ricardo Gareca insistió en su defensa explicando que “yo los estoy conociendo, hace ocho meses que estoy al frente y recién disputamos los dos partidos de eliminatorias. Han transcurrido ocho partidos y estamos en ese proceso en que, cuanto antes pueda acertar, mejor para todos. Creo que lo más importante es volver a encontrarse, tratar de que los muchachos vayan teniendo oportunidades”.

El Tigre fue más allá y remarcó que “hace poco se retiró Bravo y los muchachos que están desde la época dorada que ellos le llaman, son muchachos de 37 años y hay que ir encontrando a las futuras figuras de la selección. Estamos en esa búsqueda”.

Aunque no escondió su pena por cómo han sido los últimos meses. “La gente, los jugadores, todos están sensibles. Nadie quiere ver a la selección como está y lo entiendo. Soy un hombre de fútbol toda la vida, somos gente preparada. Somos profesionales que permanentemente estamos codeándonos con los resultados. Sé que cuando las cosas no se dan, la gente está sensible, los jugadores opinan, los técnicos hablan y el periodismo critica”.

¿Debe renunciar Ricardo Gareca si pierde los próximos partidos de Chile? ¿Debe renunciar Ricardo Gareca si pierde los próximos partidos de Chile? YA VOTARON 0 PERSONAS

Finalmente dejó en claro que no se intimida. “De parte mía, no tengo ningún problema. Estoy enfocado en el trabajo que tengo que hacer. Todo lo demás son cosas que no me interesan, porque bastante le quema a uno la energía el encontrar un equipo, un rendimiento como para más encima leer críticas. Sé lo que sucede”.

¿Cuáles son los números de Ricardo Gareca con Chile?

Luego de la histórica derrota ante Bolivia, Ricardo Gareca llegó a un total de 8 partidos oficiales al mando de Chile. En ellos ha conseguido 2 triunfos, 2 empates y 4 derrotas, con 9 goles a favor y la misma cantidad en contra.

¿Cuándo juega Chile?

Ricardo Gareca y Chile ahora se preparan para un tremendo desafío en las Eliminatorias Sudamericanas. El próximo 10 de octubre la Roja enfrentará a Brasil en nuestro país, con horario por definir.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.