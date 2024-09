¿Cómo puede retomar el rumbo la Selección Chilena? El dilema se plantea desde que el equipo dirigido por Ricardo Gareca no lograse un solo punto en su última fecha eliminatoria.

Peor que eso: Chile perdió por primera vez en su historia ante Bolivia, en una caída que de seguro pasará al recuerdo futuro como una de las más vergonzosas.

Muchas ideas han surgido en el entorno de la Selección. No obstante, la que más ha llamado la atención fue la del propio Tigre Gareca, quien estaría buscando en Argentina la solución para la Roja.

Como es una idea polémica, y como en Redgol queremos saber la opinión de los expertos, nos contactamos con tres personajes conocedores del fútbol chileno, para preguntarles sobre el tema.

“Gareca no tiene que llamar sólo por parentesco, sino por méritos”

Fabián Estay fue uno de los insignes jugadores de la Selección Chilena. El volante de la Roja en Francia 98 se refirió al tema de la búsqueda de futbolistas en Argentina y señaló lo que debería hacer Gareca.

“En la Selección hay que marcar una diferencia. A mí siempre me llamaron por hacer las cosas bien. Tenía que marcar la diferencia y no sólo porque era histórico”, enfatizó el ex jugador.

“Gareca tiene que ser inteligente y no sólo llamar por parentesco. A la Selección hay que ir por méritos y por ser buen futbolista”, añadió el actual comentarista de Fox en México.

“Hay que buscar alternativas”

Jorge Mortero Aravena confía en el recambio y cree que hay que dejar ciertos nombres atrás. Es por eso que llama a ver cómo encontrar las piezas para el esquema de Gareca.

“Hace rato que digo que hay que buscar alternativas a la Generación Dorada. Hoy, se está haciendo medio a la rápida. Igual, quien tenga padres chilenos, para mí es chileno”, advirtió el Mortero

“Antes los equipos eran formados por jugadores de la competencia nacional”

Jaime Vera fue ayudante técnico de la Selección Chilena durante la era de Claudio Borghi. El Pillo está consciente de la dificultad de encontrar jugadores para la Roja y asegura que lo vivido entre Marcelo Bielsa y José Antonio Pizzi fue simplemente una excepción.

Jaime Vera tiene un largo recorrido por el fútbol nacional | Photosport

“Estos muchachos de la Generación Dorada fueron la excepción a la regla. Antes, casi todos los equipos eran formados por jugadores de la competencia nacional, que era mucho más fuerte que ahora. A lo mejor por eso cuesta encontrar”, señaló el actual técnico de Deportes Puerto Montt, quien no pierde la esperanza en el medio local.

“Lo que está haciendo Colo Colo en Copa Libertadores, de jugar de igual a igual y sometiendo a River, es de un buen nivel. Lo que está haciendo la U tiene buen nivel. Así que hay que apostar por los de acá”, cerró.