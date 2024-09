"Si Felipe Mora estuvo antes, ¿por qué no ahora?": El pedido a Gareca de Fabián Estay

El histórico ex volante y mundialista en Francia 1998 no dudó en exigirle al Tigre que convoque al máximo goleador chileno en el exterior. "Chile está con déficit de hacer goles y no es una mala alternativa", afirmó.