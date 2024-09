Un partidazo se viene este martes, porque River Plate y Colo Colo saldrán a buscar el paso a las semifinales de la Copa Libertadores de América en Buenos Aires.

La serie entre argentinos y chilenos está muy cerrada, porque en la ida se produjo un empate 1-1 en el Monumental de Santiago, por ende todo se cerrará en el barrio bonaerense de Núñez.

La revancha no la podrán jugar el central uruguayo de Colo Colo Maximiliano Falcón ni el chileno de River Paulo Díaz, por provocación del seleccionado nacional en la ida.

Guarello critica con fuerza a Paulo Díaz y analiza su nivel en la Roja

La polémica jugada entre Díaz y Falcón sigue generando comentarios, y el periodista Juan Cristóbal Guarello se fue en picada en contra del zaguero de River en su programa La Hora de King Kong.

“Colo Colo va con bajas importantes, con Vicente Pizarro que ya sabemos que está lesionado, y Falcón, quien cayó en el juego del mala leche de Paulo Díaz. Es mala leche Paulo Díaz, es mala leche”, dijo el comentarista.

Paulo Díaz fue figura en River ante Boca. Foto: Imago

Luego, Guarello analizó el nivel que tiene el defensor central con la camiseta de River y comparó lo que hace por la selección chilena.

“Yo creo que uno de los problemas que tiene Gareca es que Paulo Díaz no juega en la Selección como en River. A mí me parece que en la Roja no es ni por cerca el jugador que actúa en River Plate. No es el líder, nunca se echa el equipo al hombro y por ejemplo ante Bolivia hizo un partido muy malo. No es la garantía defensiva que necesita Chile”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre River Plate y Colo Colo por la Copa Libertadores?

La vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre River Plate y Colo Colo se jugará el martes 24 de septiembre, a partir de las 21:30 horas en el estadio Monumental de Núñez.