El periodista señaló que se iba a retirar y el delantero le respondió que no con insultos en redes sociales. Ante esto, el reportero no se guardó nada.

Juan Cristóbal Guarello y Nicolás Castillo están agarrados de las mechas. El periodista y el delantero han tenido un tenso cruce en los últimos días, el que sumó un nuevo capítulo la noche de este jueves.

Días atrás el reportero aseguró que el atacante estaba pensando en el retiro por su operación, lo que recibió una ácida respuesta. Catalogándolo como “futbolista frustrado” en redes sociales, el valor de Universidad Católica fue fiel a su estilo y encendió una polémica que parece no acabar.

Y es que luego de las incendiarias declaraciones del delantero, el periodista simplemente no se guardó nada. En la última edición de La Hora de King Kong no se la dejó pasar y lo encaró como pocas veces se le ha visto.

Juan Cristóbal Guarello saca toda la artillería contra Nicolás Castillo

Juan Cristóbal Guarello aprovechó su programa para devolverle el palo a Nicolás Castillo. Luego de ser tratado de futbolista frustrado el periodista no tuvo piedad con el delantero. “Dije que había un rumor de que se retiraría del fútbol. Acto seguido, borró todas sus publicaciones de Instagram y, recién operado, se fue a Bangkok. A menos que sea una talla, la noche tailandesa es el mejor lugar para recuperarte de una lesión”, lanzó.

Nicolás Castillo recibió una potente respuesta de parte de Juan Cristóbal Guarello. Foto: Photosport.

Tras ello, el reportero lo encaró por su poco protagonismo en los clubes en los que ha estado en el último tiempo. “264 minutos jugados en una rueda. Dos goles, uno de tiro libre y otro regalado por el arquero. No jugaba hace dos años, el 2021/22 jugó 56 minutos en México, el 2021 fueron 21 en el Juventude”.

“Era un rumor, se vuelven loco. Si era tan irrelevante, ¿por qué se vuelven locos? Me recuerda a la casa de putas que se armó con El Conde. Si son tan importantes, ¿por qué importa lo que diga La Hora de King King? Si los hechos hablan sobre la realidad, sobre los rumores… Pucha que es importante. Me llamaron de LUN y salió replicado en todos lados. Si el jugador es tan bueno, tan imprecindible para Católica, ¿por qué es tan importante? Si es Pelé, es Haaland”, añadió.

Fue luego de esto que Juan Cristóbal Guarello sacó la artillería y le devolvió la frase a Nicolás Castillo. “Me trató de futbolista frustrado, pero yo creo que otro. El futbolista frustrado es el que no puede jugar”.

El periodista no se quedó ahí y lo instaló lejos de la lista de ídolos de la UC. “Para mí la Católica es Ignacio Prieto, Alberto Fouillioux, es Raimundo Tupper, Fernando Carvallo, Arica Hurtado, Mario Lepe, Quinteros, Beto Acosta. No gente que hace negocio de la mala educación o que llega al club presionando a la barra brava por redes sociales, porque futbolísticamente no tenía cómo volver. La barra brava es el negocio del chantaje”.

¿Fue todo? Claro que no. “Que escriba lo que quiera, qué bueno que lo haga y no sea con gestitos. Que vuelva y tape la boca jugando fútbol y no haciendo gestos o poniendo cosas en Instagram porque eso a Tiago Nunes no le sirve”.

Finalmente, Juan Cristóbal Guarello lo acusó de no estar a la altura de la UC. “Nico, yo conocí otros jugadores de Católica. Tipos que hablaban de corrido, educados, que se ponían la camiseta de Chile y jugaban. Que perdían o ganaba e intercambiaban camisetas con la U o Colo Colo, que le hacían honor a los valores de Católica que, por una política con el mandrilismo, se han ido diluyendo”.

¿Cuáles son los números de Nicolás Castillo esta temporada en Universidad Católica?

Nicolás Castillo casi no ha tenido protagonismo en lo que va de temporada 2024 en Universidad Católica. Hasta ahora acumula ocho partidos oficiales disputados, en los que ha marcado dos goles y alcanza los 174 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Universidad Católica?

Mientras espera por la recuperación de Nicolás Castillo, Universidad Católica se prepara para su debut en la Copa Chile 2024. Los Cruzados enfrentará n este domingo 16 de junio desde las 17:30 horas a Glorias Navales.

