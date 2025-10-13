Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Formado en Católica sorprende con revelación: “Antes yo era de hincha de Colo Colo, como toda mi familia, pero ahora…”

Diego Rojas aseguró que en su niñes era hincha del Cacique antes de comenzar su proceso formativo en la precordillera.

Por Patricio Echagüe

Un cruzado dejó en claro su pasado como hincha de Colo Colo.
© Photosport.Un cruzado dejó en claro su pasado como hincha de Colo Colo.

Diego Rojas en su momento era uno de los canteranos más interesantes que había formado Universidad Católica. Pese a su 1,63 mt de altura, el volante logró hacerse de un lugar en el primer equipo cruzado y hasta darse le gusto de ganar dos títulos nacionales en la UC.

Sin embargo, la historia pudo ser bastante distinta para el actual jugador de Curicó Unido, sobre todo si consideramos el color que tenía su corazón antes de iniciar su proceso formativo en la precordillera.

Y es que en charla con TNT Sports el volante aseguró que, al igual que toda su familia, él era hincha de Colo Colo, algo que con el correr del tiempo ha ido mutando.

Diego Rojas se viste de Sub-Zero y debuta con un golazo en Finlandia a -2 grados de temperatura

ver también

Diego Rojas se viste de Sub-Zero y debuta con un golazo en Finlandia a -2 grados de temperatura

El pasado albo de Rojas

El volante aseguró que “antes, yo era de Colo Colo, como toda mi familia, pero ahora soy de Católica, por todo lo que me entregó el club”.

Todos en mi familia eran colocolinos. Después, cuando me fui a Católica, obviamente cambiaron la perspectiva. Uno deja de ser hincha de un equipo y se entrega por completo al club que confió en ti, y en mi caso fue Católica”, agregó.

Diego Roja dejó en claro que en el pasado era hincha de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Diego Roja dejó en claro que en el pasado era hincha de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Publicidad

En ese sentido, Rojas aseguró que “a los 11 años fui a una prueba masiva en Colo Colo y quedé, pero no tenían dónde alojarme. Yo era de Antofagasta y mi papá no me iba a deja solo en Santiago, porque yo era un niño”.

“Cuando quedé en Colo Colo, no se dio la opción de estar en un lugar y me tuve que devolver a Antofagasta”, concluyó.

Diego Rojas anota gran gol en Finlandia: chileno marca a los 40 segundos en derrota

ver también

Diego Rojas anota gran gol en Finlandia: chileno marca a los 40 segundos en derrota

Los números de Diego Rojas en Universidad Católica

Diego Rojas jugó con los cruzados un total de 68 partidos, donde aportó con seis goles y nueve asistencias en 3.666 minutos de acción. El volante ganó dos títulos nacionales en su paso por la precordillera.

Publicidad
Lee también
Fue campeón en un grande chileno y desclasifica charlas para volver
Chile

Fue campeón en un grande chileno y desclasifica charlas para volver

Juega en la B: la UC va por un "10" que ya fue campeón con el club
Universidad Católica

Juega en la B: la UC va por un "10" que ya fue campeón con el club

De Tezanos y el que más lo sorprendió ante la U: ¡lo quiere de refuerzo!
U de Chile

De Tezanos y el que más lo sorprendió ante la U: ¡lo quiere de refuerzo!

Manley hace una publicación después de recibir insultos racistas
Colo Colo

Manley hace una publicación después de recibir insultos racistas

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo