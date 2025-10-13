Diego Rojas en su momento era uno de los canteranos más interesantes que había formado Universidad Católica. Pese a su 1,63 mt de altura, el volante logró hacerse de un lugar en el primer equipo cruzado y hasta darse le gusto de ganar dos títulos nacionales en la UC.

Sin embargo, la historia pudo ser bastante distinta para el actual jugador de Curicó Unido, sobre todo si consideramos el color que tenía su corazón antes de iniciar su proceso formativo en la precordillera.

Y es que en charla con TNT Sports el volante aseguró que, al igual que toda su familia, él era hincha de Colo Colo, algo que con el correr del tiempo ha ido mutando.

ver también Diego Rojas se viste de Sub-Zero y debuta con un golazo en Finlandia a -2 grados de temperatura

El pasado albo de Rojas

El volante aseguró que “antes, yo era de Colo Colo, como toda mi familia, pero ahora soy de Católica, por todo lo que me entregó el club”.

“Todos en mi familia eran colocolinos. Después, cuando me fui a Católica, obviamente cambiaron la perspectiva. Uno deja de ser hincha de un equipo y se entrega por completo al club que confió en ti, y en mi caso fue Católica”, agregó.

Diego Roja dejó en claro que en el pasado era hincha de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Rojas aseguró que “a los 11 años fui a una prueba masiva en Colo Colo y quedé, pero no tenían dónde alojarme. Yo era de Antofagasta y mi papá no me iba a deja solo en Santiago, porque yo era un niño”.

“Cuando quedé en Colo Colo, no se dio la opción de estar en un lugar y me tuve que devolver a Antofagasta”, concluyó.

ver también Diego Rojas anota gran gol en Finlandia: chileno marca a los 40 segundos en derrota

Los números de Diego Rojas en Universidad Católica

Diego Rojas jugó con los cruzados un total de 68 partidos, donde aportó con seis goles y nueve asistencias en 3.666 minutos de acción. El volante ganó dos títulos nacionales en su paso por la precordillera.

Publicidad