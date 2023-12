Universidad Católica se enredó en la lucha por la clasificación a la Copa Sudamericana 2024. Los Cruzados empataron 2-2 contra Deportes Copiapó, que sigue luchando por la permanencia en Primera División, y le dejaron la mesa servida a Unión La Calera para quedarse con el último cupo.

Una situación bastante insólita se vivió este sábado en el estadio Santa Laura y que perjudicó, precisamente, a la UC. Era el minuto 28 del partido y Fernando Zampedri iba a rematar un tiro libre que ejecutó Gonzalo Tapia. Sin embargo, se le cruzó Piero Maza en la mitad del área y le impidió disparar al arco.

El árbitro intervino en una jugada evidente de gol y el Toro se desesperó, comenzó a quejarse abiertamente por la ubicación del juez en la cancha… y Maza le puso amarilla por reclamos. Una vez terminado el partido, el delantero reventó al referí por la situación completa.

Según explicó Zampedri en zona mixta, Piero Maza “estaba muy mal ubicado, un árbitro de primera división no puede estar ubicado en ese lugar, donde va a suceder la jugada. Después la amarilla, yo no le dije nada, solamente me retiro”, destacó. El ‘9’ cruzado explicó que no se quejó ante el árbitro, sino al aire.

La furia de Zampedri

Además, el argentino confesó que se enfureció, porque la frustración de no poder rematar por culpa de Maza lo superó. “Estaba enojado por la situación, porque fue una jugada que teníamos preparada nosotros, que había salido muy bien, y el árbitro no nos deja culminar”, añadió.

Pero eso no fue todo. Zampedri disparó fuertemente contra el árbitro porque, según él, nunca asumió su error por estar parado en esa zona e impedir una jugada clave. “Creo que también tiene que tener un poco de respeto y humildad, saber que se equivocó. Después me saca una amarilla, bueno…”, sentenció.

Lo que es cierto es que este fue el último partido de la temporada para el Toro. Por acumulación de tarjetas amarillas, el delantero argentino se perderá el encuentro ante Unión La Calera del próximo fin de semana. Rodrigo Holgado (15) y Patricio Rubio (13) aún tienen la chance de superar los 17 que anotó él y quitarle el cetro de goleador del Campeonato.

¿Cómo marcha Universidad Católica en la tabla de posiciones?

A la mitad de la fecha 29 del Campeonato Nacional 2023, la UC marcha en el 8º puesto de la tabla de posiciones con 39 puntos. Está fuera de la zona de copas internacionales, y Unión La Calera le supera por dos puntos. En caso de triunfo de Universidad de Chile sobre Cobresal, la U le quitará el lugar.

¿Cuál es el próximo partido de Universidad Católica?

Universidad Católica volverá a jugar el próximo fin de semana. Será el sábado 9 de diciembre, a las 20:30 horas, contra Unión La Calera. El partido se jugará en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, en el último partido de la presente temporada para los Cruzados.

