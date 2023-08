El partido frente a Ñublense tuvo un toque agridulce para Universidad Católica. Los cruzados se alzaron con la victoria por 2-1 y cortaron una muy mala racha, pero sufrieron la pérdida de Eugenio Mena tras una grave lesión.

Fue a los 34 minutos de juego, cuando el ex cruzado, Raimundo Rebolledo, fue a pelear una pelota dividida contra el Keno Mena, que terminó en falta del Catuto. El Chueco no fue capaz de levantarse y tuvo que salir en camilla tras una lesión que según anunciaron en la UC, es una fractura de tibia y peroné.

El propio autor de la falta envió sus disculpas en redes sociales. A través de Instagram Rebolledo contó su punto de vista e hizo un mea culpa tras la fuerte barrida que preocupa a la selección chilena.

“Ayer viví un momento muy difícil en el partido contra mi ex equipo, Universidad Católica. Sin querer, lesioné a un compañero de profesión. Eugenio Mena. Recalco que no tuve mala intención, jamás la he tenido en una cancha de fútbol, no es mi estilo”, comenzó escribiendo el oriundo Concepción.

“Te reitero las disculpas. Keno. Sé que no es fácil y puedes contar conmigo para lo que sea en este proceso. Toda la fuerza del mundo. Te mando un abrazo a ti y a los tuyos”, terminó el lateral de 26 años.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

Luego de vencer por 2-1 a Ñublense, los Cruzados volverán a las canchas el jueves 31 de agosto a las 20:00 horas. Para abrir la fecha 23 del Campeonato Nacional, la UC visitará a Unión Española en el estadio Santa Laura.

¿Cuánto tiempo estará Eugenio Mena fuera de las canchas?

Tal como informó Universidad Católica, Keno Mena será operado por la fractura de tibia y peroné, manifestando que los tiempos de recuperación serán informados oportunamente. Sin embargo, el archivo del fútbol tiene antecedentes: el Chueco estará entre siete y doce meses sin jugar como tiempo estimado, dependiendo de su evolución.