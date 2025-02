El periodo más exitoso de Universidad Católica fue iniciado por Beñat San José, quien dejó buenos recuerdos. Hoy hace noticia desde España, ya que tiene a un nuevo club para dirigir.

Los Cruzados no pasan por el mejor momento y tras un 2024 muy irregular, Tiago Nunes no termina de convencer. Los resultados en Copa Chile no han sido muy alentadores, por lo que los hinchas añoran épocas pasadas, donde se cansaban de dar vueltas olímpicas.

La nueva aventura de Beñat San José

Tras dar la vuelta con Universidad Católica en el 2018, en el primer titúlo que terminó con el histórico tetracampeonato, Beñat San José se dio una vuelta larga en el fútbol. Al Nasr de Emiratos Árabes Unidos, KAS Eupen de Bélgica, Mazatlán de México y Bolívar de Bolivia fueron algunas de sus paradas.

Luego de salir a fines del 2024 de Atlas de Guadalajara, San José estaba a la espera de una llamada para sacar el traje del armario y volver a sentarse en una banca. El teléfono no se demoró mucho en sonar y le llegó la opción de dirigir en España.

Eibar, club donde brilló Fabián Orellana, anunció al campeón con Universidad Católica como su nuevo entrenador. Este será uno de los mayores desafíos para el técnico, debido a que por primera vez dirigirá a nivel profesional en su país, aunque la tarea no será para nada sencilla.

Los Armeros están en la segunda categoría española y se encuentran en el 17° puesto del torneo, a solo 5 puntos de la zona de descenso. Por esta razón, necesitan con urgencia unidades que los alejen de la posibilidad de irse a tercera.

El debut de Beñat San José será el próximo sábado 22 de febrero, cuando enfrente como local a Racing de Santander, club que comparte la cima con Mirandés. Complicado desafío para el técnico que supo iniciar el periodo más glorioso de U. Católica.