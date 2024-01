Después de dos años sin ver acción por una lesión que lo tuvo al borde de la muerte, Nicolás Castillo está de vuelta, y suma minutos durante la pretemporada de Universidad Católica, donde aparece como reemplazo directo o acompañante de Fernando Zampedri en el ataque.

Sumados los dos encuentros que disputaron Los Cruzados en Perú, más el complemento del triunfo ante Coquimbo Unido, el Toro de Renca sumó un total de 80 minutos en cancha, donde de a poco busca retomar su nivel, pero está aún lejos de las expectativas de hinchas e históricos.

Tal es el caso de Rodrigo Gómez, ganador de cuatro títulos con la UC entre 1987 y 1997, que en conversación con RedGol se refirió a los primeros pasos de Castillo en su vuelta al equipo, y fue bastante crítico para analizar el desempeño del atacante, donde deja en claro a qué vino.

“Me parece que Castillo es una incorporación, no un refuerzo. No está pensado que sea titular, está en un período difícil de su carrera, volviendo de una lesión muy larga, lo han ido poniendo algunos minutos, pero todavía le falta mucho“, afirmó el ex defensor precordillerano.

En esa línea, Gómez agrega sobre Castillo que “él tiene el compromiso del club, está identificado como pocos en el actual plantel de Católica, pero me parece que está lejos de ser titular en la UC“.

“Castillo es una persona que genera amor y odio, tiene que cuidar su conducta, ha tenido eventos donde se le ha salido la cadena y en estos tiempos no le aportan al fútbol, él es un deportista que sí tiene un rol importante, y tiene que cuidarlo y administrarlo de buena forma, para que todo funcione”, sentenció.

¿Cómo fue el paso anterior de Castillo por la UC?

Su primera etapa fue en el comienzo de su carrera, desde su debut en Primera División el 2010 hasta el 2014, cuando lo vendieron al Brujas de Bélgica; y la última ocurrió entre 2015 y junio del 2017, previo a iniciar su estadía en el fútbol mexicano.

Sumados ambos pasos por la UC, Nicolás Castillo suma un total de 111 encuentros jugados, a nivel local e internacional, con un registro de 58 goles y 16 asistencias.

¿Cuándo vuelven a jugar Los Cruzados?

Tras la victoria ante Coquimbo, el elenco de Nicolás Núñez disputará el primer Clásico Universitario del 2024, cuando este sábado 27 de enero, a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, recibirá a Universidad de Chile.

