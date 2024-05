"Códigos": Agustín Farías jura que no tiene idea del patético show de Nicolás Castillo tras el clásico

El defensa de Universidad Católica, Agustín Farías, sigue festejando la importante victoria de la UC contra Universidad de Chile, en el Clásico Universitario jugado este domingo en el Estadio Nacional. La Franja lo dio vuelta con golazo de chilena de Fernando Zampedri y sumó tres puntos con triunfo por 1-2 ante el archirrival.

Lamentablemente, tras el duelo la noticia fue otra vez Nicolás Castillo, a quien se le volvió a soltar mal la cadena, con escapada de enanitos al bosque, y cualquier refrán popular que aplique al caso.

En conversación con Radio Agricultura, el zaguero argentino de 36 no tuvo otra opción que hacerse el loco al ser consultado por la torpe y estúpida actitud de su compañero, con gestos groseros, vulgares y obscenos para los hinchas de la U y Cristopher Toselli; más durísimas publicaciones contra Universidad de Chile y Johnny Herrera en redes sociales.

“Nosotros en el camarín después del partido, fue festejo, y no sé qué puso Nicolás en redes sociales. Sí te puedo decir que después del partido estábamos todos contentos por el triunfo que se había conseguido”, dijo Farías.

“Código” desconocimiento y el alza de la UC

Conocido es el tema de los “códigos” de camarín, lo que explica que Farías, seguramente, asegure no tener conocimiento del patético show de su compañero. “No sé qué más decirte del tema, porque no sé qué fue lo que puso Nico”, reiteró el ex defensa de Palestino.

Respecto al merecido triunfo cruzado, Farías expone que “arrancar así la semana fue maravilloso, para el equipo y el club. Creo que se ganó bien el clásico y las más claras siempre fueron nuestras”.

¿Crees que Agustín Farías no supo del patético show de Nicolás Castillo? ¿Crees que Agustín Farías no supo del patético show de Nicolás Castillo? YA VOTARON 0 PERSONAS

La UC alcanza una racha de cuatro victorias en línea y se pone a la caza de la U en la punta de la tabla. “los partidos que hemos ganado últimamente nos dan la confianza para meternos de lleno en la pelea por el título. Hace un par de fechas atrás estábamos lejos de la punta y hoy estamos a cuatro puntos de la U”, considera.

Entró en los descuentos contra la U: Nicolás Castillo nuevamente es noticia en la Católica… y otra vez, tampoco es por su desempeño.

Agustín Farías sentencia que “tenemos plantel como para pelear el torneo hasta fin de año. Estamos convencidos que así va a ser. Ojalá a fin de año estar festejando un título”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.