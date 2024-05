Guarello desmenuza las ordinarias actitudes de Nico Castillo: "No es mandril, es..."

Universidad de Chile llegó invicta al clásico ante Universidad Católica, pero esa condición se acabó ahí, porque los cruzados dejaron en llamas el Campeonato Nacional con una sólida victoria.

La UC se impuso por un apretado 2-1, gracias a un golazo de chilena de Fernando Zampedri, que indudablemente entra en la historia grande del fútbol criollo.

Tras el encuentro el delantero de Católica Nicolás Castillo hizo un show, porque realizó feos gestos a la barra de la U y luego siguió causando polémica en sus redes sociales.

La opinión de Guarello

El periodista analizó el accionar de Castillo en su programa La Hora de King Kong, donde explicó el motivo que lleva al delantero a realizar esas polémicas acciones.

“Lo de Nicolás Castillo… cuál es el tema con él. Entró por Zampedri en el primer minuto de descuento, entró para hacer números y aguantar, para tener piernas frescas. No es tenido en cuenta como alternativa”, dijo para arrancar.

“Uno se pregunta… por qué tiene estas actitudes donde pareciera que realmente le faltaran palos para el puente. ¿Es tan tonto, tan básico, tan animal, tan mandril?”, se cuestionó.

Luego, lanzó su opinión: “Castillo no es un orate, el problema de Castillo no es que sea básico, mandril, el problema de Castillo es que la única manera en la actualidad de tener vigencia con la hinchada de Católica es con esto, porque futbolísticamente no le da”.

Uno de los feos gestos del Nico Castillo tras el clásico.

Para cerrar indicó que “mientras hizo el par de goles no dijo nada, pero cuando tuvo problema físico y no podía jugar atacó a Fuenzalida, a Toselli. Lo que hace es clientelismo con el hincha de la UC más mandril, porque sabe que el termo lo va a proteger siempre”.

