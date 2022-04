Universidad Católica perdió 2-3 frente a Flamengo por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores en el estadio San Carlos de Apoquindo. Eso en el terreno de juego, destacando que por varios pasajes del duelo la UC le hizo un correcto partido al cuadro brasileño.

Pero lamentablemente el fútbol chileno vive una nueva vergüenza de proporciones en San Carlos de Apoquindo, en primer lugar, con un horrible gesto racista de un fanático cruzado a los hinchas de Flamengo presentes en el estadio de la UC.

En redes sociales apareció el video donde se puede ver al personaje en cuestión haciendo gala de toda su “inteligencia y superioridad racial”: ubicado entre los fanáticos cruzados, el sujeto imita a un gorila entre otros insultos y gestos obscenos, dejando clarísimo quién quedó fuera de siglos y siglos de evolución humana junto a una falta de respeto y empatía que llega a dar pena.

Cabe considerar que hechos similares se registraron recientemente en los duelos entre River Plate versus Fortaleza, Boca Juniors-Corinthians, Emelec-Palmieras y Estudiantes-Bragantino.

Punto aparte, otro video evidencia una criminal bengala lanzada por un delincuente presente en San Carlos al sector donde estaban ubicados los hinchas visitantes.

Como si fuera poco, la directora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol de Chile, Iona Rothfeld, denunció en Twitter que un piedrazo lanzado por “hinchas” cruzados hacia la barra de Flamengo impactó en el rostro de un niño de 10 años. El proyectil incluso le dejó un corte a la altura del ojo derecho.

“Se me parte el corazón, los imbéciles que tiraron piedras a la barra de Flamengo le dieron a un niño de 10 años en la cara. No para de llorar aún mientras la mamá lo abraza. Hinchas de Fla le dicen que no tenga miedo de volver al estadio. ¿Y así cómo?”, publicó Rothfeld.

El estadio San Carlos de Apoquindo y Universidad Católica se ven envueltos en nuevos incidentes. Hace poco la UC fue castigada por un camotazo lanzado en el duelo ante La Serena, junto a las violentas postales que dejó el clásico frente a Colo Colo.