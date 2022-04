El ex volante del elenco de la precordillera Jorge Contreras cree que el tetracampeón tiene muy difícil la pista en el certamen actual, debido al gran presente de Colo Colo.

Universidad Católica ha tenido un arranque de 2022 para el olvido en el Campeonato Nacional, porque perdió seis de los 10 partidos que jugó, lo que generó el despido del entrenador Cristián Paulucci.

Los cruzados tienen ocho puntos menos que los líderes Colo Colo y Unión Española, situación que tiene muy preocupado a un histórico volante de la Franja, Jorge Coke Contreras.

El otrora mediocampista fue muy crítico con el presente que vive el tetracampeón chileno, y ve muy lejana la opción de que a fin de año puedan dar la quinta vuelta olímpica consecutiva.

"No sé si viene Guardiola y saca campeón a la UC porque los otros equipos, sobre todo Colo Colo, se les ve bien firme, y creo que se piensa en Copa Libertadores para hacer una mejor presentación, pero sinceramente respecto a nuestro torneo, veo difícil quien tome a la Católica logre tener un rendimiento que le alcance para descontar puntos y ser campeón", dijo el también DT a BolaVip.

El ex 10 de la Roja no se quedó ahí y le mandó un recado a los dirigentes cruzados: "Yo creo que Católica debiera planificar para un próximo campeonato".

"Uno hace el análisis y no sé, Católica tiene prácticamente la base de los mismos jugadores con los que fue campeón, los refuerzos no han sido lo que uno esperaba y no sé si un nuevo DT cambie el rumbo", complementó.

Universidad Católica vuelve a la cancha el próximo domingo, cuando desde las 12:30 horas se medirá ante Colo Colo en San Carlos de Apoquindo.