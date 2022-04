Universidad Católica puso fin al ciclo de Cristian Paulucci al mando del club tras los malos resultados esta temporada 2022. Los Cruzados se aburrieron del proceso del Pelado y pusieron fin al vínculo tras la derrota frente a Huachipato.

La situación es complicada en la precordillera, ya que deben levantarse en el Campeonato Nacional para pelear el penta y así sumar confianza con miras a la Copa Libertadores. Los de la franja están en una situación límite y este domingo pueden lograr esa esperada alza recibiendo en San Carlos de Apoquindo a Colo Colo en el clásico.

Uno de los jugadores que espera poder sumar minutos ante el Cacique es Fabián Orellana. El Histórico arribó el año pasado y apostaba a ser uno de los nombres importantes dentro de Universidad Católica, pero nada de eso ocurrió.

Con Cristián Paulucci, el delantero y una de las figuras del fútbol chileno en el exterior en la última década, apenas sumó minutos dentro de la cancha. De hecho, esta temporada ha estado totalmente cortado y pidiendo a gritos por su oportunidad.

La salida del técnico le permitirá a Fabián Orellana ir por su gran revancha en Universidad Católica. Si el físico, tema en su paso por San Carlos de Apoquindo, no le vuelve a jugar una mala pasada, podrá ser alternativa para ganarse una camiseta de titular.

Para lograrlo, debe apostar a la sorpresa y es con Rodrigo Valenzuela, que asumirá como DT interino, que se jugará su última oportunidad. Si lo logra, podrá ser parte del proceso, pero si sigue como hasta ahora, lo más seguro es que salga del club a mitad de temporada.

Salvo la Supercopa, no ha sumado minutos en el 2022

Fabián Orellana era una de las cartas potentes en el ataque de Universidad Católica, pero con Cristián Paulucci nunca encontró su espacio. El año pasado alcanzó a jugar en siete ocasiones, pero este 2022 ha llegado a números realmente preocupantes.

El delantero no ha jugado ni sumado minutos. Así de clara es la estadística. En el Campeonato Nacional no ha sido convocado y solo fue suplente en la quinta, séptima y novena fecha. La historia es similar en Copa Libertadores, donde no fue citado ante Talleres por una contractura de isquiotibiales y quedó como suplente frente a Sporting Cristal.

El único partido en donde ha estado Fabián Orellana este 2022 es precisamente ante Colo Colo en la definición de la Supercopa. Ahora tendrá otra vez al Cacique en frente, donde quiere sacarse las balas y la rabia de no haber sido considerado por Cristian Paulucci.