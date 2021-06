Al Tati Buljubasich no le gustó el sorteo copero: "Hay cosas negativas"

El sorteo de Copa Libertadores para los octavos de final emparejó a la Universidad Católica ante Palmeiras de Brasil, el actual campeón del certamen. Algo que no dejó muy contento a José María Buljubasich, el gerente deportivo de Cruzados.

El Tati indicó en Radio Cooperativa que esperaba otra suerte con los bolilleros. "Lo primero que uno piensa es que es uno de los rivales más difíciles, pero después se pone a ver las cosas negativas: son el actual campeón y tienen una larga trayectoria", indicó el ex portero de la institución. De todas maneras, para no ver todo tan negro, agregó que "también hay que tomarlo como una gran experiencia para los jugadores y el cuerpo técnico. La motivación de enfrentar a un rival de esas características es grande".

Para esa llave, que se jugará el 14 y 21 de julio, la UC no tiene contemplado reforzarse, como lo aseguró Buljubasich. "Tenemos cinco cupos extranjeros y están cubiertos. En ese sentido, no traeremos a nadie porque no podemos apostar el pasar a la siguiente ronda. Por otro lado, si queremos traer a jugadores chilenos, tienen que ser del extranjero", agregó.

También se refirió a la opción de que partan jugadores, como Diego Buonanotte y Fernando Zampedri, que fueron tentados por Alianza Lima y León de México, respectivamente. "Por ahora no hay nada. Sin embargo, si llega algo y no existe la posibilidad de retener a un jugador, buscaremos a su reemplazo", contó.

El Tati Buljubasich comentó que la UC tiene la ilusión de seguir avanzando en Copa Libertadores. Foto: Agencia Uno.

Finalmente comentó lo que pasa en la institución con el tema del coronavirus, debido a que muchos jugadores están teniendo ese problema y puede producirse un brote que complicaría las aspiraciones deportivas.

"Estamos permanentemente expuestos, hay que tener mucho cuidado, los protocolos hay que cuidarlos y tenelos activados. Con el paso del tiempo inconscientemente algunas cosas se van relajando, hay que estar recordándolas y haciendo el control necesario para que no pase, cuando tuvimos algunos casos no nos gusta, pero nos parece bueno tener casos y que estén controlados y todos con mascarilla", complementó el ex golero.