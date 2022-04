Después del polémico choque en estado de ebriedad que protagonizó Yamil Asad, la víctima del impacto sacó la voz para contar detalles y, además de acusar que el futbolista argentino de la UC no lo ayudó, explicó que tras sentir "el dolor más intenso de mi vida" pidió "que me llevaran lo más rápido a un centro asistencial, porque estaba reventado por dentro y me podía morir en ese mismo momento".

Víctima del choque de Yamil Asad revela crudos detalles del accidente y exige justicia: "Él no me ayudó en nada"

Poco más de una semana ha pasado desde que Yamil Asad asistió a conferencia de prensa junto a Juan Tagle y José María Buljubasich para pedir disculpas por el terrible accidente automovilístico que protagonizó en estado de ebriedad, algo que finalmente solo le costó una multa de parte de Universidad Católica a la espera de lo la justicia decida hacer con él.

Sin embargo, ahora el tema volvió a salir a flote ya que una de las víctimas del polémico incidente sacó la voz para contar estremecedores detalles de lo que vivió y también reveló las complejidades de saludo que ha sufrido a raíz del choque.

Se trata de Germán Sosa, quien conversó con Las Últimas Noticias al respecto y confesó que "después de recibir el impacto quedé en schock, y por mis propios medios me saqué el cinturón de seguridad y salí del auto. Ahí experimenté el dolor más intenso de toda mi vida, me tiré al piso y me costaba mucho respirar".

Tras eso, el farmacéutico venezolano detalló que "llegaron los bomberos y les dije que me llevaran lo más rápido a un centro asistencial, porque estaba reventado por dentro y me podía morir en ese mismo momento".

Sosa estuvo cuatro días en coma inducido producto de las graves lesiones que sufrió y eso lo mantuvo varios días en la UCI, por lo que dejó más que claro que tras enterarse que Asad conducía con 1,21 gramos de alcohol por litro de sangre su molestia es mayor y tomará acciones.

"Él no me ayudó en nada. No tuvo nisiquiera la decencia de bajarse de su auto, de preguntarme a mí y mis amigos cómo estábamos. No tuvo ningún gesto de solidaridad. Estoy muy molesto por eso porque además dijo en una entrevista que todo estaba bien, pero a él no le pasará nada", lanzó.

Pero eso no quedó ahí, ya que Sosa advirtió que no la pasa nada de bien y revela que "yo estoy afectado, con una recuperación muy lenta y con asistencia, no puedo ir al baño por mis propios medios".

Para cerrar, dispara que "vamos a presentar las demandas que corresponden. Es injusto que mientras él pueda salir del país a jugar, yo no me pueda bañar solo y tampoco trabajar. Son muchas cosas que a uno lo deprimen, pero no voy a renunciar y espero se haga justicia. Él me dejó solo".

Ahora, Universidad Católica se enfocará en el duro calendario que tiene por delante. Esto porque este sábado 2 de abril desde las 18:00 horas recibirá a Universidad de Chile por la fecha 8 del Campeonato Nacional y el miércoles 6 de abril hará su debut en Copa Libertadores ante Talleres de Córdoba.