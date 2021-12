Tras conseguir el tetracampeonato en Universidad Católica hay 10 jugadores que terminan contrato y varios de ellos son titulares en el equipo.

Los futbolistas son: Germán Lanaro, Alfonso Parot, José Pedro Fuenzalida, Luciano Aued, Edson Puch (tiene cláusula para extender), Juan Cornejo, Juan Fuentes, Diego Buonanotte, Gastón Lezcano y Raimundo Rebolledo.

Juan Tagle, presidente de Cruzados, fue consultado por estos casos, pero prefirió no dar detalles de cada jugador.

"No quiero referirme a ningún caso en particular porque es un tema sensible. Hay personas muy queridas involucradas y queremos hacerlo bien, de manera profesional y no por recados a través de los medios", señaló en Cooperativa.

También se refirió a los valores jóvenes del club como Marcelino Núñez o Diego Valencia, y aseguró que permanecerán en el club por el momento.

"Los jugadores se han ido dando cuenta que deben salir en el momento adecuado. No tienen que salir antes ni dejar pasar buenas oportunidades, entonces esa salida ordenada de jugadores de la casa, permite ir reemplazándolos de manera oportuna. Hay jugadores jóvenes que todavía les queda tiempo en el club y luego tendrán su oportunidad", señaló.

Sobre la convocatoria de algunos jugadores cruzados a la Roja, comentó: "Notable. Nos da mucha alegría, son seis jugadores a la selección, quienes fueron protagonistas en este torneo. Lamentablemente Valber Huerta quedó fuera por lesión, pero es motivo de orgullo siempre".