Germán Lanaro volvió tras 192 días y fue capitán: "Gracias por confiar en mí"

Este miércoles fue un día emocionante para Germán Lanaro, quien no pisaba una cancha desde el 19 de diciembre del año pasado, cuando la UC enfrentó a Colo Colo por el Campeonato Nacional.

El argentino nacionalizado chileno superó su rotura del ligamento cruzado y fue titular tras 192 días de ausencia en el empate 0-0 entre Universidad Católica y Everton por la Copa Chile.

Encima, como gesto, el capitán José Pedro Fuenzalida le cedió su brazalete, lo que luego fue aplaudido por la hinchada cruzada en redes sociales.

Tras el partido, el defensa agradeció a medio mundo en sus redes sociales: "¡Simplemente Gracias! Gracias a mi familia por aguantarme este tiempo, gracias a mis amigos, a mis compañeros, porque son ellos los que me impulsan a ser mejor y hacen que todo el esfuerzo valga la pena, al cuerpo médico del club por estar siempre a mi disposición y hacer que todo sea más fácil".

"Gracias al cuerpo técnico por la confianza y a todos los que de alguna forma u otra me apoyaron en esta operación retorno, no saben lo bien que me hicieron. A Universidad Catolica por confiar en mí y en lo que puedo seguir dando dentro y fuera de una cancha. Hoy estoy feliz de volver a estar donde estoy y sólo quería decir ¡gracias!", añadió.

Germán Lanaro está desde 2015 en la UC. Ha disputado 160 partidos con el equipo, marcando 8 veces y ganando 8 títulos.