Para Universidad Católica son momentos muy complicados con seis derrotas en los últimos siete partidos por todas las competiciones, mientras que en el Campeonato Nacional sufrieron un duro revés por 2-0 ante Deportes La Serena que deja lleno de dudas a su cuerpo técnico.

El entrenador de los Cruzados, Cristian Paulucci, reconoce que la situación es muy difícil y así lo hace ver. "Tocamos fondo y el único responsable soy yo. Jugamos un mal partido, nos convierten fácilmente sin poder dar tres o cuatro pases seguidos. Un montón de cosas que están pasando y reitero que el único responsable soy yo", afirmó.

"Hoy (sábado) paré un once alternativo que es titular en cualquier otro equipo, con jugadores muy buenos que hasta tienen paso por la selección, entonces esto no es un problema de rotación, el responsable soy yo. O no le estoy llegando a los futbolistas o algo está pasando. Hay que replantearse un montón de cosas, tengo que hablar con los jugadores y ver qué pasa", añadió.

Descartó que vaya a renunciar pero plantea la posibilidad. "Yo me siento con las mismas energías, entrenamos de la misma manera que entrenamos el año pasado para ganar 14 fechas seguidas. A veces los jugadores se cansan de los entrenadores y suele pasar. Quiero ver qué pasa, hablar estos días a ver qué pasa para ver cómo continúa esto. Yo no quiero ser una molestia para el club".

Sin embargo, Paulucci se siente respaldado por Universidad Católica. "Por lo dirigentes y jugadores, por supuesto que sí. Es lo que yo siento. El día que sienta que no tengo el respaldo tomo el bolso y me voy a mi casa. Hoy me siento muy respaldado, el tema es que las cosas no se dan y hay que buscarle la vuelta para solucionar esto rápido, porque se nos alejan los rivales y quedábamos lejos de los objetivos", manifestó.