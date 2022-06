Gerente de Cruzados: "Si no contamos con la inversión de la gente, no vamos a poder construir el nuevo estadio"

Este martes Cruzados informó que el período de opción preferente finalizó y se abrió el espacio para que cualquier persona pueda adquirir acciones de la compañía con el objetivo de recaudar fondos para la construcción del nuevo estadio en San Carlos de Apoquindo.

"Invitamos a la gente que se sume a este aumento de capital que se está haciendo con el objetivo de levantar fondos que permitan financiar buena parte de los costos de la remodelación de nuestro estadio", señaló Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados, en Radio Pauta.

El período para invertir comienza este 1 de junio y termina el 10 del mismo mes, por lo que el directivo llama a todos los hinchas de Universidad Católica a comprar acciones.

"Hay que perderle el miedo a estas operaciones, no es dificultoso, el monto mínimo de inversión son 125 pesos, por lo que está claro que cualquiera podría hacerlo", indica Pareja.

"La invitación a los nuevos inversionistas, es mostrarles que es un proyecto a largo plazo y de una significancia tan grande, que va más allá del momento deportivo del equipo", añade.

También se indica que en el período de opción preferente se recaudaron unos 7 millones de dólares, y que en esta etapa se busca reunir unos 6 millones más, con lo que se tendría el capital necesario para la remodelación.

Pareja también aclara que este proyecto no afectará en las finanzas del club, en cuanto a conformación del plantel: "Este proyecto del estadio tiene un tratamiento del punto de vista de los ingresos que está generando, y de los gastos que tiene comprometidos, que son absolutamente paralelos a lo que es el negocio central de cruzados desde el punto de vista deportivo. No hay ninguna duda, no va a restringir ningún recurso respecto del presupuesto para la plantilla profesional".

Asegura que será el mejor estadio de Chile: "Va a ser una experiencia transformadora respecto de cómo todos nosotros conocemos el estadio en su condición actual. Es una experiencia distinta en la calidad de servicios, puntos de venta, ingresos, baños, la calidad del sonido, las pantallas, luces, y una fachada que tendrá una atmósfera distinta".

"Va a ser distinto a lo que la gente conoce en Chile y Latinoamérica. Va a ser el recinto al servicio del deporte, que va a marcar un antes y un después de cómo se concibe este tipo de infraetructura en nuestro país", afirma.

Aunque finalmente, advierte: "No es algo que esté absolutamente firme, si no somos exitosos en colocar el 100% de aumento de capital, nosotros no vamos a poder construir este estadio. Así de crítica y de sincera es la invitación y la necesidad de que todos participen del proyecto. Acá la plata no sobra, no sale de los árboles, pero este proyecto se financia en un 60% con deuda y 35% con aumento capital y lo otro con recursos propios".

"Si no contamos con el apoyo de la gente, el proyecto podría no concretarse. Estamos ad portas, hemos trabajado muchos años en este proyecto. Estamos muy cerca", finaliza.