Universidad Católica se prepara para el cierre del estadio San Carlos de Apoquindo con miras al futuro. El recinto de la precordillera dejará de recibir a los hinchas para dar paso a la esperada remodelación, que promete dejar una de las canchas más modernas del país.

Cruzados está llevando adelante el proceso de modernización de la fortaleza de Las Condes y semanas atrás confirmó la venta de derechos de marca para su nuevo coloso. El naming right quedó en manos de la empresa Claro por los próximos 20 años, lo que adelanta desde ya un cambio total.

En conversación con Radio Pauta, el gerente general de la sociedad anónima que controla a la UC, Juan Pablo Pareja, dio detalles de lo que será este revolucionario acuerdo. Pero no solo eso, sino que soltó una verdadera bomba.

"El proyecto, si bien tiene objetivos de tener un estadio más moderno que nos permita convocar a más gente, también está concebido absolutamente para que sea un recinto multipropósito y se transforme en una nueva generadora de ingresos para la institución", lanzó de entrada.

San Carlos de Apoquindo desaparece del nombre del estadio de la UC

Juan Pablo Pareja no solo dio detalles de lo que se busca conseguir con la modernización del estadio, sino que también reveló algo que de seguro causará ruido en los hinchas: el nombre San Carlos de Apoquindo será eliminado.

El gerente general de Cruzados explicó que el naming right barre con todo lo conocido hasta ahora. "Obviamente en el nombre, la palabra Claro va a tener un rol protagónico, tal como ocurre en los grandes estadios que hay en Estados Unidos y en Europa".

"La palabra San Carlos de Apoquindo, la denominación de Estadio San Carlos de Apoquindo, tal como lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, va a desaparecer. Eso no se mantiene. Si no, no tendría ningún sentido vender el naming right para mantener un apellido que acompañe, digamos", agregó.

De hecho, Pareja incluso detalló la forma en que se debería escoger el nuevo nombre del coloso. "Nombres con apellido es una enumeración de naming right, no. Es el nombre del patrocinador, junto con el nombre que se le da al recinto, ya sea arena o estadio".

¿Será Arena Claro o Estadio Claro? Eso todavía es una duda que en el futuro se aclarará. Por ahora, solo queda asegurado que Universidad Católica vive sus últimos días en San Carlos de Apoquindo, el estadio que los albergó desde septiembre de 1988.