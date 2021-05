Sebastián Pérez se ilusiona con ser el portero titular de la UC: “Entreno para pelear el puesto con Matías Dituro”

Este miércoles Universidad Católica venció a Atlético Nacional y aseguró su boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de 10 años sin acceder a esta instancia y con varias bajas importantes: una de ellas el portero Matías Dituro.

Y el encargado de reemplazarlo fue Sebastián Pérez, quien no tuvo un debut soñado ante Unión Española, pero se revindicó al ser una de las grandes figuras en la victoria ante los colombianos en San Carlos de Apoquindo.

El ex Deportes Iquique conversó con Deportes en Agricultura sobre sus primeros partidos con la camiseta de La Franja y comentó que “había que estar preparado, independiente de ser segundo arquero. Sabía que más allá de un partido me podía tocar”.

“Después del partido ante Unión Española me fui dolido por perder y la actuación, más allá que no tuve responsabilidad en los goles. Me fui triste a la casa, pero sabía que a los tres o cuatro días tenía una revancha. Ante Atlético Nacional viví mi primera experiencia a nivel internacional, así que muy feliz por lo que puede venir más adelante”, agregó.

Al ser consultado si se siente confiado para pelear el puesto con Matías Dituro, indiscutido en la UC, expresó que “compito el puesto día a día, ese es mi enfoque, para eso me entreno. Mi idea siempre es pelear el puesto con Dituro”.

“Antes de firmar con la UC había varios equipos interesados en mí y si me iba a uno de ellos iba a jugar sí o sí, no como acá en Católica. Sin embargo, más allá del dinero, lo que me interesó de la UC fue el proyecto, las exigencias que tienen a diario como pelear todos los torneos, jugar copas internacionales. Soy una persona que cree mucho en los proyectos y espero dejar una buena imagen en mi paso por acá”, complementó.

Sumado a esto, se refirió a la irregularidad de Universidad Católica en el plano local e internacional: “lo más difícil en el fútbol es reinventarse, la UC ha estado en el éxito en los últimos tres años, pero creo que estamos en la curva ascendente. El domingo se viene un partido importante y tenemos que mejorar la irregularidad del torneo nacional”, dijo.

Finalmente, le preguntaron si tiene un equipo predilecto para enfrentar a la ronda de los octavos de final de la Libertadores y fue tajante: “Son partidos de ida y vuelta y todos los equipos con complicados. El que nos toque, va a ser muy duro”.