Edson Puch indignado con el penal en contra de Universidad Católica: “¡Fue foul antes, qué desastre!”

Universidad Católica se fue encontrando con una serie de obstáculos en su partido ante Unión Española en el estadio Santa Laura: cuando mejor jugaba, se fue expulsado Diego Buonanotte por un patadón a José Leguizamón que le impactó en un brazo y no en otra parte, sino podría haber tenido otras consecuencias. Y, comenzando el segundo tiempo con 10 jugadores, el elenco de Ronald Fuentes abrió la cuenta.

La acción se dio con una mano de Carlos Salomón que no había sido advertida, pero llamaron del VAR al árbitro principal del compromiso, José Cabero. Éste la vio, cobró y Carlos Palacios no se equivocó con certero remate pegado a la parte lateral de la red del arco defendido de Matías Dituro, quien se tiró bien pero no llegaba de ninguna manera.

Esto no le gustó para nada a Edson Puch, quien está lesionado y, desde su hogar, se quejó amargamente vía Twitter. “¡Fue foul antes! ¡Qué desastre!”, puso el iquiqueño con el respectivo emoji enfurecido tapándose la boca como diciendo groserías surtidas.

A lo que hace referencia el puntero es a una acción que se dio justo en el inicio de la jugada, donde se reclamó una presunta falta sobre Ignacio Saavedra cuando le robaron el balón. De ahí atacó Unión Española y se generó la acción del tanto de Carlos Palacios.

Fue faul antes �� que desastre! — Edson Puch Cortez (@EdsonPuchCortez) January 15, 2021

Edson Puch está afectado por un serio desgarro en el soleo de cuatro centímetros el que, con suerte, lo dejará volver para la primera o segunda semana de febrero, cuando el Campeonato Nacional esté cerca de finalizar.