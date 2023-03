El ex jugador afirmó que el trato que está recibiendo el Huaso en la UC es indebido. “Este tipo de jugadores de tanto nivel requieren un trato distinto”, declaró.

Mauricio Isla vive días complicados en Universidad Católica. El histórico lateral derecho pagó con la titularidad su nivel bajado en este 2023 al quedar margen ante Unión Española y probablemente también mañana en la visita de la UC a Magallanes en La Florida.

El Huaso no está para nada contento con esta decisión del entrenador Ariel Holan y ya está transciendo la chance de que parta de San Carlos si este presente se mantiene.

Uno que salió en defensa del nacido en Buin fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en el programa ESPN F90 Chile consideró como injustas las críticas hacia el lateral, sobre todo considerando que los errores defensivos en la UC se deben más a un tema grupal.

“Cuando él debuta en Universidad Católica fue importantísimo y marcó una tremenda diferencia. Lo segundo, es que da la impresión con la salida de Isla se le apunta a él por los problemas defensivos y para mí es realmente injusto”, afirmó el Pato.

En ese sentido, el ex jugador sostuvo que “tú lo puedes sacar, conversar con él y estas cuestiones para este tipo de jugadores de tanto nivel requieren un trato distinto, esto no es quitar a Tapia. A lo mejor el día de mañana Tapia tiene el estatus para que se dialogue. No está obligado a ponerlo, pero conversar con él y ponerlo tres minutos al término del partido no”.

Universidad Católica enfrentará a Magallanes por la fecha 9 del torneo mañana domingo 19 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Bicentenario de La Florida. ¿Verá aunque sea algunos minutos de juego el Huaso?