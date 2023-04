El entrenador de Universidad Católica analizó el delicado presente de su equipo tras la derrota ante O’Higgins. “Es normal que cuando los resultados no se dan la gente esté enojada”, afirmó.

Universidad Católica sigue sin levantar cabeza y esta vez cayó por 1-0 en condición de local ante O’Higgins. Los Cruzados dejaron pasar en esta fecha 11 una buena oportunidad de alcanzar el liderato al sumar su cuarto partido sin victorias en el Campeonato Nacional 2023.

El presente en la UC es delicado y Ariel Holan así lo entiende, señalando tras la derrota que “es un golpe duro. Teníamos las expectativas para poder ganar el partido y alcanzar la punta y no lo pudimos hacer; duele y mucho (…)Es normal que cuando los resultados no se dan la gente esté enojada”.

A la hora de comentar lo que pasó en la cancha del Santa Laura, el argentino declaró que “no fue un problema táctico que no hayamos tenido el funcionamiento que esperábamos. Con los dos puntas por dentro también tuvimos una jugada muy clara antes del gol de O’Higgins, y una que Gonzalo (Tapia) no la pudo impactar bien que podría haber tenido otro destino. Más allá de la alineación del equipo, quedó claro que cuando generamos las situaciones no las metimos”.

“Me voy preocupado con el funcionamiento general en algunos momentos del partido, y hay mucho que analizar desde ese punto de vista (…) Nos hemos solidificado en defensa, pero hemos perdido un poco de precisión y golpe en ataque. Hemos disminuido la cantidad de oportunidades que el rival tenía en los partidos y las que nosotros también tenemos. Tenemos que encontrar el equilibrio”, agregó.

El 1-0 de O'Higgins sobre la UC:

Sobre la seguidilla de malos resultados en las últimas semanas, el entrenador de la UC fue claro en decir que “cuando no se consiguen los resultados que uno desea, es todo mucho más complejo. Hay que trabajar duro para tratar de salir de estos momentos que en el fútbol muchas veces se dan”.

Ya mirando a futuro y el clásico ante Universidad de Chile de la próxima semana, Holan sostuvo que “veremos cuántos de los futbolistas que no han podido ser de la partida hoy pueden estar en el partido que viene: (Franco) Di Santo, (Alexander) Aravena, (Brayan) Rovira, que son los que por ahí tienen más chances de poder estar, veremos cómo evolucionan en la semana”.

“Lógicamente tantas bajas nos restan posibilidades desde el punto de vista de la experiencia, del funcionamiento y de alternativas, pero esto puede pasar en un campeonato”, concluyó el argentino.

La UC en este 2023 tiene solamente el Campeonato Nacional y la Copa Chile como desafíos, ya que en la Copa Sudamericana quedó de manera sorpresiva eliminada en la fase previa ante Audax Italiano. ¿Levantarán cabeza los Cruzados en los próximos partidos?