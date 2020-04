Se mueve el mercado chileno: Futbolista de América de Cali reconoce contactos con Universidad Católica

A pesar de que el fútbol chileno está suspendido de manera indefinida, eso no significa que los dirigentes no estén trabajando y planificando en los refuerzos para el próximo periodo de pases.

En ese sentido, el argentino Matías Pisano, mediocampista o extremo por derecha de América de Cali, rival de la Universidad Católica en Copa Libertadores, en conversación con radio Pauta reconoció que existieron contactos con el elenco Cruzado para contratar sus servicios.

“La UC es un equipo importante de Chile y sí, me han contactado, pero debemos ver, porque hasta junio tengo contrato en América y ahí veré qué sucederá con mi futuro”, admitió el jugador trasandino.

Pisano es tentado por la UC. (FOTO: Internet)

“La Católica fue un equipo duro, me gustó como juega y hoy en día tiene un buen presente en el torneo chileno. Se le nota un equipo competitivo, conozco a Ariel Holan, desde Independiente, y siempre intenta jugar desde abajo, directo y arma equipos muy duros”, agregó sobre el partido que enfrentaron en San Carlos de Apoquindo.

Al ser consultado si conoce el fútbol chileno, mencionó que “se habla muy bien del fútbol chileno. Los equipos importantes del país se conocen, los que siempre están jugando una copa internacional. Soy muy amigo de Matías Zaldivia, jugué con él en las inferiores, y me ha hablado muy bien de la liga chilena. Tengo muy buenas referencias del país y si sale una propuesta, la tomaremos”.

Sobre compartir camarín con Rodrigo Ureña, quien llegó esta temporada al elenco cafetalero, señaló que “es un fenómeno, es un jugador muy bueno y se nota que es diferente a los demás, es un jugador que corre mucho, que da buenos pases y se adaptó rápidamente. Es un jugador extraordinario”.

Finalmente, se refirió a su propio estilo de juego y expresó que “me gusta jugar de extremo derecho. Hay momentos en los partidos que me centralizo, para tener más contacto con la pelota. Pero me siento más cómodo para jugar de extremo”, sentenció.