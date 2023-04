Juvenal Olmos estalló en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports tras la sufrida clasificación de Universidad Católica en la Copa Chile 2023. La UC casi sufre el batacazo de Deportes Colina, de la Tercera A, y se salvó con el polémico gol de Fernando Zampedri que obligó a definir por penales.

El ex DT y hoy comentarista aseguró que el plantel de la UC le está “haciendo la cama” al técnico Ariel Holan. La Católica marcha segunda en el Campeoanto Nacional, pero todo en medio de una irregularidad que se suma a la eliminación en Copa Sudamericana frente a Audax Italiano.

En RedGol en La Clave, Rodrigo Herrera manifestó que “ayer en TST lanzó un bombazo Juvenal Olmos a partir del mal momento de la Católica y la expectativa para el domingo por el clásico contra Colo Colo, por este amargo partido contra Deportes Colina. Él dijo que le están haciendo la cama a Ariel Holan, que hay jugadores que hace diez meses se las están tirando”.

El conductor agrega que “la cama en el fútbol no es nueva y hay jugadores que cuando se retiran reconocen que no le gustaban determinados entrenadores y quizá jugaron un poquito para atrás, lo han dicho. Pero yo no sé si hay esos antecedentes para afirmarlo en la Católica, sobre todo considerando que en los procesos de Holan, si uno analiza su carrera, consiguió grandes éxitos con Independiente, la Copa Sudamericana, pero la temporada siguiente fue un cúmulo de errores. Malos refuerzos, hizo gastar plata al club y el equipo no funcionó”.

“Se fue a León… primer torneo y llegó a la final y la perdió. El segundo campeonato lo mismo: malos refuerzos, un equipo que no estaba comprometido y sale de León. Y estamos viviendo una segunda etapa en la Católica y desde que llegó la UC levantó su nivel respecto a lo que estaba haciendo Paulucci, pero tampoco era la misma fuerza que cuando se va el 2022. Siempre fue un equipo que insinuaba pero no consolidaba. Yo no sé si será tema de trabajo, de elección de jugadores, pero me parece que la Católica conformó un plantel muy desequilibrado especialmente en el medio. Me da la impresión que los problemas de la Católica son más estructurales que las ganas de sacar a Holan”, complementó.

Rodrigo Herrera sentencia las camas “pasan, cuando se retiran los jugadores hablan. Y muchas veces lo habíamos sospechado nosotros. En Colo Colo cuántas veces. ¿Te acuerdas cuando llegó el Tolo Gallegos? Y en el mismo Todos Somos Técnicos Johnny Herrera ha reconocido que cuando había técnicos como Arias no había la misma entrega. Esto ocurre, ha pasado hasta en la selección yo creo, no es nuevo. No lo reconocen en el minuto, pero ocurre. Y seguramente Juvenal lo dice porque también lo vivió”.

Las declaraciones de Juvenal Olmos

Cabe recordar que Juvenal manifestó que “en la conferencia de prensa está claro lo que hace el técnico, él sale a cubrir a los jugadores. Nuevamente Holan sale a cubrir a los jugadores”.

“Este plantel de la UC hace más de diez meses que se las viene tirando (…) Cada uno de nosotros es libre de hacer su diagnóstico y su análisis, para mí el diagnóstico de la UC en este momento es que los futbolistas se están llevando al técnico al lomo, igual como se echaron a los últimos dos entrenadores”, expuso Olmos.