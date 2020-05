Rodrigo Barrera: “Soy el goleador histórico en todas las divisiones de la UC, pero muchos hinchas me dicen traidor”

El retirado delantero Rodrigo Barrera se refirió a su carrera como futbolista profesional y aseguró que pudo ser aún más exitosa de lo que fue, porque no se la tomó con la seriedad que corresponde, además de admitir que su paso por Universidad de Chile le trajo consecuencias con los hinchas de Universidad Católica.

En conversación con el diario Las Últimas Noticias el ex artillero, que tuvo pasos por Necaxa (México), Olympiakos Nicosia (Chipre), entre otros equipos, mencionó que a pesar de ser el goleador histórico de la UC muchos hinchas le decían traidor.

“Cuando volví años después, me gritaban traidor. Hasta hoy pasa, soy el goleador histórico de la UC en todas las divisiones, pero muchos hinchas me dicen traidor, en fin”, mencionó el futbolista que también tuvo pasos por la selección chilena.

“En la U no. A pesar de que yo les había hecho goles a ellos, un día llegaron al entrenamiento el Beto, el Kramer y el Mono, Lideres de la barra de Los de Abajo, para decirme que me apoyaban, que yo era ahora jugador de la U y que me respetaban”, complementó.

Al referirse a su carrera como futbolista profesional, expresó que “pienso que, si me la hubiese tomado más en serio, mi carrera habría llegado más lejos. A mí las cosas en el fútbol me salían muy fáciles y por eso creo que me esforcé menos, lo que me perjudicó para conseguir cosas mayores”.

Recordemos que Barrera marcó 118 goles en 352 partidos y que esos números le permitieron superar a otros ídolos de la institución Cruzada como: Raimundo Infante, Alberto Fouilloux, Néstor Isella y Osvaldo Hurtado.

Barrera jugando la final de Copa Libertadores ante Sao Paulo. (FOTO: Archivo)