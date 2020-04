Ricardo Noir y su paso por Universidad Católica: "Se extraña un montón, fue uno de los equipos que más cómodo me sentí"

Ricardo Noir se encuentra en Córdoba donde defiende los colores de Belgrano, y desde allá conversó con Deportes en Agricultura

"Se extraña un montón, fue uno de los equipos que más cómodo me sentí, Mario (Salas)tenía la idea de juego que más me gustaba y si te sientes bien es cómo mejor rindes”, aseguró.

El Tito recuerda que “Tati (Buljubasich) y Mario querían que siguiera pero cuando vuelvo a Racing para decir que quería seguir en Chile me dijeron que de ninguna manera me querían de vuelta y como el pase pertenecía a Racing no pude hacer nada. Después se hizo todo más difícil, nunca hubo un interés firme para retornar”.

El argentino además confesó que le llamó la atención el fracaso de Mario Salas en Colo Colo. “Pensaba que le iba ver bien, quizás no le agarraron la idea de juego. Jugadores buenos tenía, pero si no agarras la idea del entrenador, por más que sean jugadores buenos, no anda el equipo”. sentenció.