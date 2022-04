El fútbol chileno está triste y llora la partida de un ídolo máximo y único como don Leonel Sánchez. La muerte del goleador del Mundial de 1962 con la selección nacional es una herida que será difícil de sanar, pero algunos tontitos aún no aprenden a respetar. Lo visto hoy en el clásico universitario en San Carlos de Apoquindo es otra muestra clara de la falta de educación y carencia de calidad humana que afectan en la actualidad.

En medio del minuto de silencio dedicado a Leonel en la previa del duelo entre Universidad Católica y Universidad de Chile, la barra cruzada se negó a callar y, no conformes con la falta de respeto, tuvieron la osadía de cantar de forma irónica y burlesca “un minuto de silencio para el chuncho que está muerto”.

Tras el repudiable hecho, las reacciones no tardaron en aparecer. “Hay una lección de vida mejor: no hacer lo que no quieres que te hagan. Responde con la misma moneda al más miserable de los miserables y bajas a su nivel”, respondió Rodrigo Herrera a un hincha que le recordó otra antigua y deleznable falta de respeto de los hinchas azules a la memoria de Raimundo Tupper.

Manuel de Tezanos también fue tajante considerando que es reconocido hincha de la Católica: “puede ser un grupito chico, pero por Dios que hacen pasar vergüenzas”.

“La UC no ha sido castigada por desórdenes contra Curicó y Cobresal y hoy se mandan ese show en el minuto a Don Leonel. Hasta al hincha de la UC le da vergüenza. 50 pelotudos”, escribió Jorge Coke Hevia.

Por su parte, el periodista Patricio Muñoz sostuvo que sintió ver “toda la violencia de muchos barra, encarnada en un grupo importante de barristas de la UC. Ellos son todo lo que hay que erradicar. El irrespeto por un ídolo del fútbol chileno. Hoy ellos, ayer fueron otros. Dan lo mismo los colores, en esos núcleos siempre hay odio y violencia”.

“Que todavía haya gente que no entiende lo que es un minuto de silencio. Muy mal los que cantaron en el sector Lepe, una falta de respeto con uno de los jugadores más importantes de nuestro fútbol”, fue la reacción de la periodista cruzada, Carolina López.

Sebastián Esnaola sentenció que “es tan triste lo que hizo la barra de la UC que el resto del estadio se puso a aplaudir para contrarrestarlo. Leonel fue goleador de un Mundial, con la camiseta de Chile”.